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Vali Kızılkaya'dan Çaltı'da yaşayan vatandaşlara yol müjdesi

Yerel Haberler

Vali Kızılkaya'dan Çaltı'da yaşayan vatandaşlara yol müjdesi

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Söğüt'ün Çaltı köyünde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek, "Yakın zamanda Çaltı'mızda yol çalışmalarına başlayacağız" ifadeleriyle müjde verdi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Söğüt'ün Çaltı köyünde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek, "Yakın zamanda Çaltı'mızda yol çalışmalarına başlayacağız" ifadeleriyle müjde verdi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nin gerçekleştirileceği alanlarda incelemelerde bulunmak üzere gittiği Söğüt'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Vali Kızılkaya, meyve ve sebze diyarı olarak bilinen Söğüt'ün Çaltı köyünde üreticilerle bir araya geldi. Vatandaşlarla çay sohbeti yapan Vali Kızılkaya üreticilerin istek ve taleplerini dinledi. Vali Kızılkaya, "Bugünkü çayları Çaltılı hemşehrilerimizle birlikte içtik. Üreticilerimizle bir araya gelerek hem sohbet ettik hem de talep ve isteklerine kulak verdik. Yakın zamanda Çaltımız'da yol çalışmalarına başlayacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ertuğrul Gazi Bilecik Söğüt Yerel Haberler

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