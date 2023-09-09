Söğüt'te düzenlenen karakucak güreşleri ilgiyle izlendi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 742. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında gerçekleşen Karakucak Güreşleri büyük ilgi gördü. Güreşçilerin mücadelesi ve performansları seyircilerden tam not aldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen karakucak güreşleri ilgiyle izlendi.

Söğüt 742. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri çerçevesinde gerçekleşen Karakucak Güreşleri'nde birincilik için güreşçiler kıyasıya mücadele etti. Gün boyu devam eden müsabakalar büyük heyecanla izlenildi. Güreşçilerin müsabakalarda gösterdikleri performanslar, seyircilerden tam not aldılar. Çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren güreşçiler ödülleri törenle verildi. - BİLECİK