5 Dakikada Sonuç Veren Koronavirüs Antikor Test Kiti Geliştirildi İzmir'de yerli bir firma tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, koronavirüsünü çok daha hızlı bir şekilde tespit edebilen bir kit geliştirildi.

İzmir'de yerli bir firma tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, koronavirüsünü çok daha hızlı bir şekilde tespit edebilen bir kit geliştirildi. 5 dakika içerisinde hızlı ve hassas bir sonuç veren tanı kiti için TÜBİTAK destek sağladı. Yerli Tanı Kiti Hızlı ve Güvenilir

İzmir Menderes İTOB organize sanayi bölgesinde 25 yıldır faaliyet gösteren bir firma tarafından geliştirilen koronavirüsü tanı kitleri şimdiye kadar geliştirilen tanı kitleri içerisinde en hızlı sonuç vereni. Firmanın Genel Müdürü Kartal Yağlıdere geliştirilen kit ile ilgili yapılan açıklamada, 5 dakika içerisinde hızlı ve hassas sonuç elde edildiğini, projenin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini ifade etti. Yağlıdere, proje kapsamında geliştirilen tanı kitinin koronavirüsü antikor teşhisinde kullanılacağını, hastaların vücutlarında üretilen antikor miktarının hızlı ve güvenilir bir şekilde öğrenilebileceğini belirtti. İmmünofiltrasyon yöntemiyle hastaların vücutlarındaki antikor oranını teşhis edecek olan yeni tanı kiti, maaliyet artışı olmadan çok daha yüksek kalitede sonuçlar elde edilebilecek şekilde geliştirildi. Projenin tamamlanması için 9 aylık bir süre bulunuyor. Tanı kitinin geliştirilmesinden sorumlu firmanın Genel Müdürü Kartal Yağlıdere hedeflerinin 6 ay içinde projeyi tamamlamak olduğunu belirtti.

Koronavirüsü Antikorlarını 5 Dakika İçinde Tespit Edebilen Tanı Kiti Seri Üretime Hazır

Kartal Yağlıdere, hedefleri olan 6 ay içerisinde projeyi tamamlamak için 7 gün 24 saat çalıştıklarını ifade etti. Firmanın 25 yıllık geçmişine ve tanı kiti geliştirme ve üretme alanında sahip olduğu tecrübelere de dikkat çeken Yağlıdere, ürünün seri üretim planının da hazır olduğunu açıkladı. 1 ay içerisinde 3 milyon adet Covid-19 tanı kiti üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Kartal Yağlıdere, henüz proje aşamasında olan koronavirüsü tanı kiti için taleplerin gelmeye başladığını belirtti.

İzmir Menderes İTOB organize sanayi bölgesinde bulunan firma 25 yıldır tanı kitleri geliştiriyor ve ihracatını gerçekleştiriyor. Müşterilerine projeden bahseder etmez, yeni koronavirüs tanı kiti için alım talebinin oluştuğunu dile getiren Kartal Yağlıdere, bazı müşterilerinin ödeme gerçekleştirdiğini bu durumun firmaya duyulan güveni ortaya koyduğunu ve bundan gurur duyduklarını sözlerine ekledi. Yeni antikor teşhis kitinin %100 yerli üretim olması için çalışmalara devam ediliyor. Antikor tanı kiti için gerekli olan antikor ve antijenler henüz Türkiye'de üretilemiyor. Bu açıdan yurt dışına bağlı olduklarını ifade eden Yağlıdere, antikor ve antijen üretimleri için de bir proje geliştirdiklerini ve test kitinin %100 yerli üretim olabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.