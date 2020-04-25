5 Dakikada Sonuç Veren Koronavirüs Antikor Test Kiti Geliştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› 5 Dakikada Sonuç Veren Koronavirüs Antikor Test Kiti Geliştirildi - Haber
Koronavirüs, Yağlıdere, Kartal, İzmir, Teknoloji, Haber

5 Dakikada Sonuç Veren Koronavirüs Antikor Test Kiti Geliştirildi

İzmir'de yerli bir firma tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, koronavirüsünü çok daha hızlı bir şekilde tespit edebilen bir kit geliştirildi.

25.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:27
5 Dakikada Sonuç Veren Koronavirüs Antikor Test Kiti Geliştirildi

İzmir'de yerli bir firma tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, koronavirüsünü çok daha hızlı bir şekilde tespit edebilen bir kit geliştirildi. 5 dakika içerisinde hızlı ve hassas bir sonuç veren tanı kiti için TÜBİTAK destek sağladı. Yerli Tanı Kiti Hızlı ve Güvenilir

İzmir Menderes İTOB organize sanayi bölgesinde 25 yıldır faaliyet gösteren bir firma tarafından geliştirilen koronavirüsü tanı kitleri şimdiye kadar geliştirilen tanı kitleri içerisinde en hızlı sonuç vereni. Firmanın Genel Müdürü Kartal Yağlıdere geliştirilen kit ile ilgili yapılan açıklamada, 5 dakika içerisinde hızlı ve hassas sonuç elde edildiğini, projenin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini ifade etti. Yağlıdere, proje kapsamında geliştirilen tanı kitinin koronavirüsü antikor teşhisinde kullanılacağını, hastaların vücutlarında üretilen antikor miktarının hızlı ve güvenilir bir şekilde öğrenilebileceğini belirtti. İmmünofiltrasyon yöntemiyle hastaların vücutlarındaki antikor oranını teşhis edecek olan yeni tanı kiti, maaliyet artışı olmadan çok daha yüksek kalitede sonuçlar elde edilebilecek şekilde geliştirildi. Projenin tamamlanması için 9 aylık bir süre bulunuyor. Tanı kitinin geliştirilmesinden sorumlu firmanın Genel Müdürü Kartal Yağlıdere hedeflerinin 6 ay içinde projeyi tamamlamak olduğunu belirtti.

Koronavirüsü Antikorlarını 5 Dakika İçinde Tespit Edebilen Tanı Kiti Seri Üretime Hazır

Kartal Yağlıdere, hedefleri olan 6 ay içerisinde projeyi tamamlamak için 7 gün 24 saat çalıştıklarını ifade etti. Firmanın 25 yıllık geçmişine ve tanı kiti geliştirme ve üretme alanında sahip olduğu tecrübelere de dikkat çeken Yağlıdere, ürünün seri üretim planının da hazır olduğunu açıkladı. 1 ay içerisinde 3 milyon adet Covid-19 tanı kiti üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Kartal Yağlıdere, henüz proje aşamasında olan koronavirüsü tanı kiti için taleplerin gelmeye başladığını belirtti.

İzmir Menderes İTOB organize sanayi bölgesinde bulunan firma 25 yıldır tanı kitleri geliştiriyor ve ihracatını gerçekleştiriyor. Müşterilerine projeden bahseder etmez, yeni koronavirüs tanı kiti için alım talebinin oluştuğunu dile getiren Kartal Yağlıdere, bazı müşterilerinin ödeme gerçekleştirdiğini bu durumun firmaya duyulan güveni ortaya koyduğunu ve bundan gurur duyduklarını sözlerine ekledi. Yeni antikor teşhis kitinin %100 yerli üretim olması için çalışmalara devam ediliyor. Antikor tanı kiti için gerekli olan antikor ve antijenler henüz Türkiye'de üretilemiyor. Bu açıdan yurt dışına bağlı olduklarını ifade eden Yağlıdere, antikor ve antijen üretimleri için de bir proje geliştirdiklerini ve test kitinin %100 yerli üretim olabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haber
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haber
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haber
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haber
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Haber
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Belediye işçilerinin tabut şakası, paylaşım rekorları kırıyor Haber
Belediye işçilerinin tabut şakası, paylaşım rekorları kırıyor
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı
Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Demet Akalın Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ergin Ataman Lionel Messi Malcolm Thomas Fernando Muslera Anderson Talisca
Daha Fazla Karar Ramazan Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: 5 Dakikada Sonuç Veren Koronavirüs Antikor Test Kiti Geliştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 15:45:33. #1.15#
title