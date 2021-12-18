3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde liderlerin katılımıyla kapalı oturum gerçekleştirildi - Haberler
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3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde liderlerin katılımıyla kapalı oturum gerçekleştirildi

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde liderlerin katılımıyla kapalı oturum gerçekleştirildi
AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Afrikalı liderlerin katılımıyla 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kapalı oturum yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Afrikalı liderlerin katılımıyla 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kapalı oturum yapıldı.

"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin resmi açılış oturumunun ardından kapalı oturuma geçildi.

Oturumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yönetti.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi' katılımcıları onuruna yemek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" katılımcıları onuruna yemek

AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri

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