Son dakika haberi | Seyir halinde rot kolu çıkan kamyon kazaya neden oldu Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken rot kolu çıkan kamyon kazaya neden oldu. Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken rot kolu çıkan kamyon kazaya neden oldu. Kaza, akşam saatlerinde Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler'den Söke'ye doğru seyir halinde olan 16 ASH 254 plakalı kamyonun rot kolu yerinden çıktı. Savrulan kamyon aynı yönde ilerleyen 09 JJ 090 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kamyonun çarptığı minibüste bulunan 1 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Jandarma ekipleri tarafından başka bir kaza meydana gelmemesi için yol bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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