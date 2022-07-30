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Son dakika haber | Jandarma Güven Timleri hafta sonu aralıksız çalıştı

Son dakika haber | Jandarma Güven Timleri hafta sonu aralıksız çalıştı

Bir son dakika haberine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçelerde bulunan mesire alanları, turistik bölgeler ev halkın yoğun olduğu alanlarda devriye çalışması yaptı.

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçelerde bulunan mesire alanları, turistik bölgeler ev halkın yoğun olduğu alanlarda devriye çalışması yaptı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güven Timleri ; Melikgazi, Pınarbaşı, Bünyan, Yahyalı, Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk sahasında bulunan mesire alanları, turistik bölgeler, halkımızın yoğun bulunduğu köy meydanları ve kıraathanelerde devriye çalışması yaptı. Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 3 narkotik olayına müdahale edildi, yoklama kaçağı olarak aranan 2 kişi yakalandı, 5 kişiye 'Kabahatler Kanunundan' işlem yapıldı, 1 kayıp çocuk bulunarak ailesine teslim edildi, mesire ve piknik alanlarındaki vatandaşlara orman yangınları ve kadına şiddet ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güven Timleri Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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