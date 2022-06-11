Gömeç polisi hırsızlık çetesini çökertti - Haberler

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Gömeç polisi hırsızlık çetesini çökertti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gömeç polisi hırsızlık çetesini çökertti

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yeni evli bir çiftin evinden 250 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 hırsız, Gömeç İlçe Emniyet Amirliği'nin dikkati ve hassas takibi sonucunda Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yeni evli bir çiftin evinden 250 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 hırsız, Gömeç İlçe Emniyet Amirliği'nin dikkati ve hassas takibi sonucunda Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Gömeç'te 8 Haziran günü yeni evlenen bir çiftin evine girerek piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira civarında olan altın ve mücevherlerini çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Genç çiftin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gömeç İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından başlatılan geniş çaplı çalışma çerçevesinde, B.U., T.B. ve E.U. isimli şüphelilerin kılık değiştirerek otobüsle önce Çanakkale'ye daha sonra da Nazilli'ye gittiklerini belirlendi. Adeta dedektif gibi çalışan Gömeç Polisi, elde ettiği bilgileri Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile paylaşarak operasyon için düğmeye basılmasını sağladı.

Şüphelileri bulunduğu otobüsü takibe alan ekipler, otobüsü karayolu üzerine durdurdu. Otobüs içerisindeki 3 şüphelinin bagajlarında yapılan aramada Gömeçli çiftin evinden çaldıkları; 1 adet tuğralı altın zincir, 1 adet çeyrek altınlı bileklik, 1 adet kolye, 2 adet küpe, 1 adet bileklik, 3 adet çeyrek altın 2 adet gram altından oluşan ziynet eşyalarını ele geçirdi.

Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında daha önce çeşitli tarihlerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları da tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamasının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Hisarcık Nazilli Gömeç 3. Sayfa Haberler

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