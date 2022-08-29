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Boş sandığı silahın tetiğine dokundu, canından oldu

3. Sayfa Haberleri

Boş sandığı silahın tetiğine dokundu, canından oldu

Mersin'de toplandıkları bir evde çiğ köfte yapıp yiyen 5 arkadaştan biri, boş sandığı tabancayı başına dayayıp ateşleyince hayatını kaybetti.

Mersin'de toplandıkları bir evde çiğ köfte yapıp yiyen 5 arkadaştan biri, boş sandığı tabancayı başına dayayıp ateşleyince hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Milano City Apartmanı'nın 9'uncu katında meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Ş.A. (17) ile 4 arkadaşı evde buluşup çiğ köfte yaptılar. 5 genç bir yandan çiğ köftelerini yerken bir yandan da sohbet etmeye başladı. Bu sırada Süleyman Ş.A., henüz nereden bulduğu öğrenilemeyen ruhsatsız tabancayı boş sanarak kurcalamaya başladı. Boş sandığı silahı başına dayayarak ateşleyen 17 yaşındaki genç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine giden ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, gencin arkadaşları ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenişehir Milano Mersin 3. Sayfa Haberler

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