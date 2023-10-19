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Ankara'da Bir Kişi Eşini Boğarak Öldürdü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Ahmet A. (67) ve Münevver A'dan (60) haber alamayan çocukları, çilingir çağırarak eve girdi. Kapı açılınca Ahmet A. sokağa kaçtı, Münevver A. ise yatağında cansız bulundu. Olay yerine çağırılan polis ekipleri, Münevver A'nın boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yunus ekiplerince yakalanan katil zanlısı Ahmet A, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi.