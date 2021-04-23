22 Nisan 2021 Haberleri
22 Nisan 2021 Manşet Haberleri.
- Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil
- EPDK, 'elektriğe patron kurtarma zammı' iddialarını yalanladı
- Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
- Cani adam, tartıştığı babası ve ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdü
- İngiltere, Çin'in Uygur Türklerine soykırım uyguladığını kabul etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
- Mağdur olan binlerce Thodex üyesinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları ifşa edildi
- Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu
- Yanındaki kadına laf atıldığını duyan adam, şahsı darbetti
- Emekli 5 amiral ve 1 general adli kontrolle serbest bırakıldı
- Yunan Bakan Dendias'ın hadsiz sözleriyle ilgili Başbakan Miçotakis'ten tarihi itiraf
- Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı
- Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti
- Kripto para borsası Thodex'in merkezinde yapılan arama sona erdi: Şirketteki bilgisayarlara el konuldu
- Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama! Durum korkulan gibi değil
- Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet
- Türkiye'nin pırlanta işleme konusundaki başarısı göğsümüzü kabarttı
- Gelir İdaresi Başkanlığı, bazı beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerini uzattı
- Hukukçular Thodex vurgununu değerlendirdi: Araştırılması Çiftlik Bank'tan daha zor
- Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı
- Annesini öldürüp valize koyan cani evlat, uyurken polise yakalandı
- Putin'den Zelenskiy'nin teklifine cevap: Moskova'da görüşmeye her zaman hazırım
- Can Tanrıyar'a hakaret eden Seren Serengil için hapis istendi
- Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı
- İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı
- Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
- Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları mesajı
- 82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
- Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu
- Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye gelecek
- Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı
- Barcelona Başkanı Laporta: Avrupa Süper Ligi zorunluluk ve proje devam ediyor
- Engelli adam, akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua etti
- Nusret'in Etiler'deki restoranında yangın paniği
- Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti
- Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
- Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi
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