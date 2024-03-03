Esra Erol hangi takımı tutuyor? Sorusu, bugün oynanmakta olan karşılaşma ile birlikte araştırma konusu oluyor. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Peki, Esra Erol hangi takımı tutuyor? Esra Erol hangi takımı destekliyor?

ESRA EROL HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Esra Erol'un beşiktaş taraftarı olduğu bilinmektedir. Buna göre Esra Erol Beşiktaş takımını tutmaktadır. İşte Beşiktaş taraftarı olan diğer ünlü isimlerden bazıları;

Aras Bulut İynemli, Murat Boz, Esra Erol, Hayko Cepkin, Hakan Altun, Berk Oktay, Bülent Parlak, Neslihan Atagül, Gürkan Uygun, Hülya Avşar, Şükran Ovalı, Gökçe Bahadır, Berkay Ateş ve Demet Akalın.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 Mayıs 1982'de İstanbul Eyüp'te doğmuştur. Aslen Sinoplu olan Esra Erol'un babası polis, ve kendisinin dört kardeşi bulunmaktadır: Pervin, Filiz, Eda ve Bihter. İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlayan Esra Erol, kız lisesi çini ve seramik mezunu olmuş ve daha sonra açık öğretim fakültesinden mezun olmuştur. Diksiyon ve spikerlik kursu için Maltepe Üniversitesi'ne giden Esra Erol, ardından Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim almıştır. Evlilik programı sunuculuğuna Flash TV'de "Desti Izdivaç" programıyla başlayan Esra Erol, daha sonra ulusal kanallarda kendi ismini taşıyan evlilik programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülüne layık görülmüştür. Ali Özbir ile evli olan Esra Erol, 2 çocuk annesidir.

Esra Erol, canlı yayında Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştur. İlk çocukları İdris Ali, 23 Temmuz 2011 tarihinde dünyaya gelmiştir. İkinci oğulları Ömer Erol ise 2017 yılında doğmuştur.