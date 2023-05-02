Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, ALG Spor ile çeyrek finalde karşılaşacak

Fatma Şahin : İki maçı da iyi bir skorla tamamlayıp, yarı finale yükselmek istiyoruz

Esra Erol: Geçen senenin rövanşını almak istiyoruz

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL,- Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nın tecrübeli isimleri Fatma Şahin ve Esra Erol, yarın oynanacak ALG Spor maçını kazanarak rövanş öncesinde avantajı ellerine geçirmek istediklerini söyledi.

Play-Off'lara iyi başladıklarına dikkat çeken takımın tecrübeli ismi Esra Erol, "Antalyaspor'u eledik. Öncelikle hazırlıklar çok iyi gidiyor. Play-Off'lara çok farklı başladık. Biliyorsunuz Play-Offl'arda iki maç kaybederseniz sonlanıyor. Takım olarak çok keyifliyiz. ALG Spor'dan da geçen sezonun rövanşını almak istiyoruz. İlk maçımız burada, kendi evimizde. İlk maç çok daha önemli. Burada avantajlı skoru alarak, rövanş maçına daha rahat gitmek istiyoruz. Biz, bu seriye çok hazırız. Play-Off'a çok keyifli, hırslı, konsantre başladık. ALG Spor ile biz 3 senedir finallerde karşılaşıyoruz. Onları da tebrik ediyorum. Geçen senenin şampiyon takımı. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Geçen sezon biraz şansızlıklarla maçı verdik ama bu sene takımıma, arkadaşlarıma inanıyorum. Bu sene rövanşı alacağız" şeklinde konuştu.