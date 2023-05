SPOR Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Esra Erol Tek hedefimiz şampiyonluk

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın tecrübeli Esra Erol, Futbol hayatıma 1 ya da 2 sene daha devam etmek istiyorum. 5 yıldır Beşiktaş forması giyiyorum. Jübilemi Beşiktaş'ta yapmak istiyorum. Bunu başkanımız Ahmet Nur Çebi ile de konuştum. O da bu konuda destekçi dedi.

Kadınlar Süper Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, sahasında ALG Spor ile 1-1 berabere kaldı. 7 Mayıs Pazar günü rövanş maçında Kalyon Stadyumu'nda rakibine konuk olacak siyah-beyazlılarda takımın tecrübeli futbolcusu Esra Erol, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde takıma ve arkadaşlarına güvendiğini ifade eden Esra Erol, ALG ile biz 3 yıldır finallerde karşılaşıyoruz. Onları da tebrik ediyorum. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Geçen sene şansızlıktan mı diyelim, maçı verdik. Ben bu sene takıma ve arkadaşlarıma inanıyorum. Bu sene rövanşını alacağıma inanıyorum. Tek hedefimiz şampiyonluk ifadelerini kullandı.

KADIN FUTBOLU; SON 4, 5 SENEDİR İYİ YERLERE GELDİ

Futboldaki 24'üncü senesini geçirdiğini ifade eden tecrübeli futbolcu, Ben 24 yıldır futbol oynuyorum. İlk başladığımız zaman kadın futbolu böyle yerlerde değildi. Büyük takımlar yoktu. Beşiktaş bu konuda her zamanki gibi öncülüğünü yaptı. Kadın futbolu; son 4, 5 senedir iyi yerlere geldi. Ben daha da iyi yerlere gelmesi adına çok umutluyum. Ben genç arkadaşlarımızın önünün çok daha açık olduğunu düşünüyorum şeklinde konuştu.

YILLAR ÖNCE FUTBOL OYNUYORUM DEDİĞİMDE NASIL YANİ GİBİ TEPKİLER GELİYORDU

Yıllar önce futbol oynuyorum dediği zaman insanların farklı tepkiler verdiğini de dile getiren Esra Erol, şu ifadeleri kullandı

Bundan yıllar öncesine gidilirse futbol oynuyorum dediğim de nasıl yani gibi tepkiler geliyordu. Hadi gel bir halı saha maçı yapalım gibi geri dönüşlerle karşılaşıyorduk. İnsanlar çok fazla umursamıyor gibiydi. Beşiktaş ile 2 yıl şampiyon olduk ve bu sosyal medyada çok fazla yer aldı. Artık kadın futbolunu herkes biliyor.

FUTBOLU BIRAKTIĞIM ZAMAN BU EKİBİN İÇİNDE OLMAYI ÇOK İSTİYORUM

Futbolculuğun yanı sıra, antrenörlük de yaptığını ifade eden Esra, Ben aynı zaman Avcılar Belediyesi'nde 7 yıldır futbol antrenörlüğü yapıyorum. Futbolun belli zorlukları var. Özel çocuklarımızın da öyle. Onlarla çalışmak, onları mutlu etmek, onların gülmelerini görmek, spor dışında da onlarla ilgilenmek beni çok mutlu ediyor. Şu anda futbolun içinde, sahalardayım. Ancak yarın, bir gün futbolu bıraktığım zaman bu ekibin içinde olmayı çok istiyorum dedi.

KIZ ÇOCUKLARININ HAYATLARINA DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUM

Avcılar Belediyesi'ndeki futbol okulunda keşfettiği Irmak Büşra Aydın'ı önce Beşiktaş'a önerdiğini ifade eden Esra Erol, Bir antrenmanda Irmak'ı izledim ve çok beğendim. Sonrasında Beşiktaş'a önerdim ve Beşiktaş forması giymeye başladı. U15 Milli Takımı'na davet edildi. Bu bana ekstra bir mutluluk verdi. Avcılar'da keşfettiğiniz, bir kız çocuğu milli takıma davet ediliyor. Bunun mutluluğunu kelimelerle tarif etmek imkansız. Bizim futbola başladığımız dönemlerdeki zorlukları göz önüne alınca kız çocuklarının hayatına dokunmaya çalışıyorum şeklinde konuştu.

JÜBİLEMİ BEŞİKTAŞ'TA YAPMAK İSTİYORUM

Desteklerinden dolayı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür eden tecrübeli futbolcu, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini söyledi. Esra Erol, Futbol hayatıma 1 ya da 2 sene daha devam etmek istiyorum. 5 yıldır Beşiktaş forması giyiyorum. Jübilemi Beşiktaş'ta yapmak istiyorum. Bunu başkanımız Ahmet Nur Çebi ile de konuştum. Kendisine de bunu ilettim. O da bu konuda destekçi. Ayrıca sporun, kadının her zaman yanında yer aldığı için de kendisine teşekkür ediyorum diye konuştu.

TARAFTARIMIZ BİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİN

Siyah-beyazlı taraftarların şehir fark etmeksizin kendilerine destek olduğunu belirten Esra Erol, sözlerini şöyle noktaladı

Geçtiğimiz hafta bir derbi maçından çıktık. Biz de onların içindeydik, onlarla omuz omuzaydık. Her yerde bizi destekliyorlar. Hakkari, Hatay, Adana... Her yerde bizimleler. Onlara her zaman ihtiyacımız var. Onların sesi bizi mutlu ediyor. Bizi desteklemeye devam etsinler.