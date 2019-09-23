17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'ya kaybetti

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Federasyon Kupası'nda Ukrayna'ya 2-0 yenildi.

23.09.2019 21:22
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'ya kaybetti

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Federasyon Kupası'nda Ukrayna'ya 2-0 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan maçta milli takımın, rakibine 23. dakikada Mark Mampassi ve 90. dakikada Serhii Lebediev'in golleriyle 2-0 yenildiği belirtildi.

Kupadaki ilk karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenen 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, üçüncü maçında 25 Eylül Çarşamba günü ev sahibi Letonya'yla karşılaşacak.

Kaynak: AA
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