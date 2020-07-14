15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
14.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:07

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında birlik ve demokrasinin önemine dikkat çeken Rektör Çalış, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Rektör Çalış, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY mensubu teröristlerin girişimi ile ülkemiz bir ihanet girişimi ile karşı karşıya gelmiştir. O gece hain terör örgütü mensuplarına meydanlarda aziz milletimiz, unutulmayacak bir ders vermiştir."

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ise mesajında, "15 Temmuz'da darbeyi engelleyen milli birlik ve beraberlik ruhumuz ilelebet yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

Rektör Güney, şöyle devam etti:

"Dört yıl önce 15 Temmuz'da ülkemiz, hain terör örgütünün kanlı darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu durum karşısında, aziz milletimizin karanlıktan aydınlığa çıkmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu etkili olmuş, ülkesini, vatanını, milletini seven herkesi meydanlara çıkmaya, devletini ve demokrasisini sahiplenmeye davet ederek hainlerin çabalarını boşa çıkarmıştır."

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da 15 Temmuz'un milletin demokrasi ve egemenlik sayfasında bir milat olduğuna dikkat çekti.

Rektör Karamustafa, 15 Temmuz gecesinin milletin, dış mihrakların, taşeron örgütlerin destekleri ile cesaretlenen FETÖ/PDY mensubu teröristlere gereken dersi verdiğini kaydetti.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ise 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmek istenilen darbe girişiminin sadece iktidara değil, milli iradeye karşı yapıldığını ifade etti.

Tok, 15 Temmuz kalkışmasının Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

Kaynak: AA

Manşet

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