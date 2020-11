"13. Uluslararası Öğrenci Buluşması"nın finali Gaziantep'te gerçekleştirildi

Türkiye'de uluslararası öğrenciler üzerine çalışan en büyük sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) gelenekselleştirdiği "13. Öğrenci Buluşması"nın final programı Gaziantep'te yapıldı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Büyükşehir Belediyesinin desteklediği "Dünya ile Buluş" temalı final programı, Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajın okunduğu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da video mesajla katıldığı etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da video mesaj iletti.

Kasapoğlu, mesajında, pandemi nedeniyle fiziki olarak buluşma gerçekleştirilemese de gönüllerdeki heyecanın, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu toplantıyı uzaktan da gerçekleştirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ülkemizin dört bir yanında dünyanın dört bir tarafından gelen kardeşimizi, genç öğrenci arkadaşlarımızı ağırlıyor olmak ve yurtlarımızla, üniversitelerimizle, tesisimizle her şekilde her imkanda birlikte olmak bizler için ayrı bir mutluluk. Ülkemizin sunduğu bu imkan, genç arkadaşlarımız tarafından azami derecede istifade edilmesi ve onların eğitimleri sonrası gittikleri ülkelerinde yine ülkeleri ve ülkemiz arasındaki kuracakları köprü, aydınlık yarınlarımız için çok ama çok anlamlı bir başlangıcı ifade ediyor. Bu anlamda değerli genç arkadaşlarım, bugün olduğu gibi bu kardeşlik ruhunu yarın da en güçlü şekilde muhafaza edeceğinizi ve bu kardeşlik ruhuyla yarınların dünyasına çok ayrı, çok anlamlı heyecanlar katacağınızı biliyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız yurtlarıyla, gençlik merkezleriyle, gençlik kamplarıyla ve spor tesisleriyle sağladığımız tüm imkanlarıyla ülkemizin ve yurt dışından değerli arkadaşlarımızın her daim yanında olmaya devam edecek. İnşallah bu salgın süreci en kısa sürede tüm insanlık olarak atlatmayı ve siz değerli genç arkadaşlarımızla daha yakın bir şekilde buluşmayı temenni ediyorum."

"Türkiye'nin dünyanın 5'ten büyük olduğuna dair bir ideali var"

Gaziantep Valisi Davut Gül de yeni dünya düzenin kurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yeni dünyanın adil bir dünya olması lazım. Bunun için de dünyanın neresinde olursak olalım, her birimize bir görev düşüyor. Farklılıklarımızı zenginlik olarak düşünüyoruz. Türkiye hiçbir kültürü, hiçbir ülkenin kendi yaşamasını kendine benzetme gibi bir ideali ya da amacı yok. Ama Türkiye'nin her ülkenin adil olması, her ülkenin kendi coğrafyasında bağımsız olması, her ülkenin kendi ayakları üzerinde durması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle dünyanın 5'ten büyük olduğuna dair bir ideali var. Bunu da gerçekleştirecek olan bu ülkenin kendi insanı, yani sizlersiniz."

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise dünyaya huzur, adalet, medeniyet götüren bir neslin temsilcileri olduklarını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 5'ten büyüktür demesi elbette çok önemli ama bu sadece siyasi güçle olacak değil, ekonomi, sanayi, ticaret tarım ama aynı zamanda bütün gönül coğrafyamızdan yetişmiş bugünkü nesillerin destekleriyle yeniden bir dünya demenin vakti geldi de geçiyor. Elbette yeni dünya düzeni güncelleniyor, Türkiye de bu yeni dünya düzeni içinde sizlerin de destekleriyle en önemli yeri alacak." ifadelerini kullandı.

"Hem dünyada hem gönül coğrafyamızda söylenecek çok sözümüz var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de misafir öğrencileri kendi canı, kendi kardeşi olarak gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim gönül coğrafyamızdan gelen kardeşlerimizi özellikle çok kıymetli buluyoruz. Sizin burada olmanızın aslında dünya barışı açısından, dünyanın huzuru, geleceği açısından da çok önemli. Bilim yuvasında bilimle vicdanı eğer birleştiremezsek, iyi insan yetiştiremiyoruz. Robot yetiştiriyoruz, makine yetiştiriyoruz, matematikçi, kimyacı yetiştiriyoruz ama iyi insan ve adaletli nesil yetiştirmek için bizim bir hedefimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir duruşumuz var. Haklının güçlü olduğu bir dünya kurulması için dünya 5'ten büyüktür adalet anlayışı için bizim hem dünyada hem gönül coğrafyamızda söylenecek çok sözümüz var ama bugün için kendimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım."

GAÜN Rektörü Prof. Arif Özaydın da üniversitede eğitim gören 5 bin 800 misafir öğrencinin 10 bine çıkarılacağı sözünü vererek, "Biz sadece mühendis, tıpçı yetiştirmeyiz, insan yetiştiririz ve bu insanlar gönderdiğimiz o coğrafyada bizim temsilcimiz olacaktır." dedi.

UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat ise UDEF ailesi olarak, Türkiye'nin bir eğitim üssü haline geldiğini göstermek, ülkede okuyan 200 bin uluslararası öğrenciyi gündeme taşımak, kamuoyunda farkındalık oluşturmak, kardeşliği hatırlatmak, onlara en iyi şekilde ev sahipliği yapmak ve onları dünya ile buluşturmak için 16 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Yurt içinde 68 dernek ve gönüllülerle yurt dışında ise 82 ülkedeki gönüllülerle ve partnerlerle uluslararası öğrenci çalışması konusunda öncü bir kuruluş olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Bolat, "Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının sloganı olarak 'Dünya ile Buluş' ifadesini kullandık." dedi.

Güney Kore'den ABD'ye, Kırgızistan'dan Filistin'e, Arnavutluk'tan Nijer'e varıncaya kadar birçok ülkeden canlı bağlantıların gerçekleştirildiği etkinlikte, öğrenciler sahne gösterilerini sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan