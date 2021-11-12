12.11.2021 Basın Duyurusu (İsimsiz Cadde ve Bulvarların İsimlendirilmesi)

DİYARBAKIR (Habermetre) - İlimiz Büyükşehir Belediye Meclisinin 13. 09. 2021 tarihli ve 251 sayılı kararda belirtilen isimsiz caddelerin "Mesut YILMAZ Caddesi" ve "Mastfroş Caddesi" olarak isimlendirilmesi, Elazığ yolu ile Şanlıurfa Bulvarı arasında kalan bulvarın "Sultan SASA Bulvarı" olarak isimlendirilmesi, Şanlıurfa Bulvarı ile Mardin, Batman, Diyarbakır yol ayrımına kadar olan bulvarın "Halid Bin Velid Bulvarı" olarak isimlendirilmesine dair Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 9. maddesi gereğince Valilik Makamının 09. 11. 2021 tarihli ve 24629 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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