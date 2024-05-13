Gözler Şimşek'in açıklayacağı kamuda tasarruf paketinde! Kurallara uymayanlar yandı

Kamu harcamalarında 100 milyar liralık düşüş sağlaması hedeflenen tasarruf paketi, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanacak.

A'DAN Z'YE TÜM KALEMLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Toplantı saat 10.00'da başlayacak. Kamuda tasarruf tedbirleri genişletiliyor. A'dan Z'ye tüm kalemler gözden geçirilecek. Kurumların tamamı elini taşın altına koyacak.

NELERE İZİN VERİLMEYECEK?

Kamuda tasarruf paketinin açıklandığı program, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. Yılmaz ve Şimşek tarafından açıklanacak paket ile 100 milyar liralık büyüklüğe ulaşması beklenen tasarruf tedbirleriyle birlikte, kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak, harcamalar en aza indirilecek. Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak. Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek. Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek.

KAMU BİNALARINDA ENERJİ TASARRUFU UYGULANACAK

Kırtasiye harcamaları azalacak, yazışmalar dijital ortamda yapılacak. Yüzde 65'i biten yatırımlar tamamlanacak, ancak yeni yatırımlara başlanmayacak. Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak. Kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacak.

YURT DIŞI GEZİLERE ZORUNLUK OLMADIKÇA GİDİLMEYECEK

Mal ve hizmet alım ödenekleri ile yatırım ödeneklerinde kesintiye gidilmesi beklenen paket uyarınca, az kaynakla etkin projeler yapılacak, temsil, ağırlama, toplantı ve dış seyahat gibi giderler, öncelikli olarak azaltılacak. Yurt dışı gezilere çok zorunlu olmadığı sürece gidilmeyecek, zorunlu durumlarda geziler sınırlı kadro ile gerçekleştirilecek. Kurumlar, eğitim toplantılarını otellerde değil, kendi tesislerinde yapacak. Tasarruf kurallarına uymayan kamu yöneticilerine yaptırım uygulanması da söz konusu olacak.

BAKANIN KONVOYUNDA 3 ARAÇ YER ALDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Malatya ziyaretinde tasarruf tedbirleri doğrultusunda konvoyunda 3 araç yer aldı. Bakan Uraloğlu bazı ziyaret ve toplantılar için dün sabah saatlerinde Malatya'ya geldi. Havaalanında il protokolü tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, daha sonra minibüs ile ilk ziyaret durağı olan Malatya valiliğine geçti. Tasarruf tedbirleri kapsamında bakan konvoyunda 3 minibüsün yer aldığı görüldü. Malatya'da yapımı süren Kuzey Çevreyolu projesinde incelemelerde bulunan Uraloğlu, yolun tamamlanması ile 60 dakika süren şehir geçişinin 25 dakikaya düşeceğini söyledi.