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Hatay'da okullar tatil mi? 13 Mayıs Hatay'da okullar tatil edildi mi? #127979

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Hatay'da okullar tatil mi? 13 Mayıs Hatay'da okullar tatil edildi mi? Hatay'da 13 Mayıs tarihinde okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Hatay'daki öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmek için bilgi arayışı içerisinde. Hatay'da bugün okulların durumu merak ediliyor. Peki, Hatay'da bugün okullar tatil mi?

Hatay'da okullar tatil mi? 13 Mayıs Hatay'da okullar tatil edildi mi? Hatay'da, Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Pazar günü yağışlar etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle şehirde zor anlar yaşandı. Peki, bu durum okulları etkiledi mi? Hatay Valisi Mustafa Masatlı son dakika bir açıklama yaparak okulların tatil edilip edilmediğine dair bilgi verdi. Hatay'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizdedir...

HATAY'DA BUGÜN (13 MAYIS) OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Vali Masatlı, "Antakya ilçesinde belirli bölgelerde okulların tatil edildiğini" açıkladı. Bu karar, ilgili kurumlarla yapılan değerlendirmeler sonucunda alındı. Antakya'da dağlık bölgelerde bulunan okulların bugün tatil edilmesi kararı alındı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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