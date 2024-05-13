Esra Özmen kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Özmen kaç yaşında, nereli? Esra Özmen biyografisi!

Esra Özmen, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Esra Özmen kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Esra Özmen kimdir? Esra Özmen kaç yaşında, nereli? Esra Özmen biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Esra Özmen kimdir? Esra Özmen kaç yaşında, nereli? Esra Özmen biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ESRA ÖZMEN KİMDİR?

İzmir'in 28 Mart 1976 doğumlu ünlü ismi Esra Özmen, eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nda tamamladı. Müziğe olan ilgisi genç yaşlarda başlayan Özmen, 19 yaşında profesyonel olarak şarkı söylemeye başladı. Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon sunuculuğu da yapan Esra Özmen, geniş kitlelerce tanınan bir isim haline geldi.