Kamu harcamalarında 100 milyar liralık düşüş sağlaması hedeflenen tasarruf paketi, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanacak. Peki, Kamuda tasarruf paketi nedir, hangi önlemler alınacak? Mehmet Şimşek kamuda tasarruf paketini ne zaman açıklayacak?

KAMUDA TASARRUF PAKETİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuda tasarruf paketini açıklayacak.

KAMUDA TASARRUFTA HANGİ ÖNEMLER ALINACAK?

Kamuda tasarruf paketinin açıklandığı program, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. Yılmaz ve Şimşek tarafından açıklanacak paket ile 100 milyar liralık büyüklüğe ulaşması beklenen tasarruf tedbirleriyle birlikte, kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak, harcamalar en aza indirilecek. Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak. Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek. Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek.

Mal ve hizmet alım ödenekleri ile yatırım ödeneklerinde kesintiye gidilmesi beklenen paket uyarınca, az kaynakla etkin projeler yapılacak, temsil, ağırlama, toplantı ve dış seyahat gibi giderler, öncelikli olarak azaltılacak. Yurt dışı gezilere çok zorunlu olmadığı sürece gidilmeyecek, zorunlu durumlarda geziler sınırlı kadro ile gerçekleştirilecek. Kurumlar, eğitim toplantılarını otellerde değil, kendi tesislerinde yapacak. Tasarruf kurallarına uymayan kamu yöneticilerine yaptırım uygulanması da söz konusu olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Malatya ziyaretinde tasarruf tedbirleri doğrultusunda konvoyunda 3 araç yer aldı. Bakan Uraloğlu bazı ziyaret ve toplantılar için dün sabah saatlerinde Malatya'ya geldi. Havaalanında il protokolü tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, daha sonra minibüs ile ilk ziyaret durağı olan Malatya valiliğine geçti. Tasarruf tedbirleri kapsamında bakan konvoyunda 3 minibüsün yer aldığı görüldü. Malatya'da yapımı süren Kuzey Çevreyolu projesinde incelemelerde bulunan Uraloğlu, yolun tamamlanması ile 60 dakika süren şehir geçişinin 25 dakikaya düşeceğini söyledi.