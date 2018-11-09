Ankara Valisi Vasip Şahin, "10 Kasım bizim için, onun manevi varlığında, en büyük eseri olan Cumhuriyetimizi geliştirip, yücelterek korumak ve geleceğe taşımak, bağımsızlığımıza sahip çıkmak bakımından anlam bulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Türk devletinin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 80'inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla andığını" bildirdi.

Atatürk'ün liderlik vasıfları, milletiyle beraber verdiği hür ve bağımsız bir vatanda yaşama mücadelesiyle sadece Türk milletine değil, tüm mazlum milletlere örnek olduğunu ve gönüllerinde taht kurduğunu belirten Şahin, "Büyük Atatürk'ü andığımız 10 Kasım günü, onun düşünceleri ve hedeflerinin daha iyi anlaşılması, gelecek kuşaklara aktarılması bakımından önemlidir." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"10 Kasım bizim için, onun manevi varlığında, en büyük eseri olan Cumhuriyetimizi geliştirip yücelterek korumak ve geleceğe taşımak, bağımsızlığımıza sahip çıkmak bakımından anlam bulmaktadır. Millet olarak hepimiz, Ata'mıza duyduğumuz sevgi ve vefayı, onun işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesini aşmak üzere azimle çalışarak göstermekteyiz. Bu duygularla vefatının 80'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha hürmetle, rahmetle yad ediyorum."