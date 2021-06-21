Yüzgecinden ve başından 65 saçma çıkarılan caretta caretta "Damla" tedavi ediliyor

İzmir'de yaralı olarak bulunduktan sonra başıyla yüzgecinden 65 saçma çıkarılan ve "Damla" ismi verilen nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta, Muğla'da tedavi altına alındı.

İzmir'de yaralı olarak bulunduktan sonra başıyla yüzgecinden 65 saçma çıkarılan ve "Damla" ismi verilen nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta, Muğla'da tedavi altına alındı.

Güzelbahçe Sahili'nde 27 Nisan'da yaralı bulunan kaplumbağa, tedavi için Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) getirildi.

Merkezde müdahale edilen caretta carettanın başından ve sol ön yüzgecinden 65 saçma çıkarıldı.

DEKAMER'den yapılan açıklamada, ilk müdahalelerin ardından yaklaşık 2 hafta beslenme uygulanan ??22-27 yaşlarındaki kaplumbağaya "Damla" ismi verildiği belirtildi.

Saçmalar nedeniyle büyük çapta hasar oluşan yüzgeci ilerleyen süreçte ampute edilmesi planlanan kaplumbağanın, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç