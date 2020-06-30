Yurt genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi
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Yurt genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi

Türkiye genelinde yük taşıyan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 229 trafik ihlali tespit edilidi.

Yurt genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi
30.06.2020 23:23 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:42

Türkiye genelinde yük taşıyan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 229 trafik ihlali tespit edilidi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27-28 Haziran'da ülke genelinde şehirlerarası kara yollarında yük taşımacılığı yapan 46 bin 726 araç ve sürücü denetlendi.

Denetimlerde 677 sürücünün aracında takograf bulundurmadığı veya kullanmadığı, 559 sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadı belirlendi.

109 araçta bozuk veya standart dışı ışık donanımına rastlandığı, 133 araçta ise yan ve arka koruma çerçevesi ile arka işaret levhası ve reflektör bulunmadığı, 250 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı ve 336 aracın yasal hız sınırlarına uymadığı tespit edildi.

Denetimlerde 355 araç trafikten men edildi, 63 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu.

Ayrıca 4 bin 229 trafik ihlali tespit edilerek sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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