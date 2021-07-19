Yumurtalık sahili Kurban Bayramı öncesi doldu taştı
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Yumurtalık sahili Kurban Bayramı öncesi doldu taştı

Yumurtalık sahili Kurban Bayramı öncesi doldu taştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da mavi bayraklı plajı ile turistlerin gözdesi olan Yumurtalık sahili bayram öncesi doldu taştı.

Adana'da mavi bayraklı plajı ile turistlerin gözdesi olan Yumurtalık sahili bayram öncesi doldu taştı.

Adana ve ilçelerinden yerli turistlerin bayramda dinlenme imkanı bulduğu Yumurtalık sahilinde 2 yıldır korona virüs nedeniyle zorlu bir süreç atlatan turizmcilerin Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgiden dolayı yüzleri güldü.

Marko Polo İskelesi, Ayas Kara Kalesi, Lagun Gölleri ve Milli Parkı, Ayas Antik Kenti gibi binlerce yıllık tarihe de ev sahipliği yapan kent hem tarihi hem de deniziyle ailelerin Kurban Bayramı'nda gözdesi oldu. Kitesurf Merkezi ile Haylazlı Plajı doğa ve spor tutkunlarının gözdesi olurken ilçedeki otellerde yer kalmadı.

Otel işletmecileri pandemi kurallarına uyarak müşteri kabul ettiklerini, Kurban Bayramı'nda çok yoğunluk yaşadıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Turistlerden Gülsen Doğan, "Buram buram tarih kokan bir ilçemiz. Lagünü, kumu, flamingoları ile muhteşem. Burası neden bir Bodrum, Marmaris olmasın. Denizi kumsalı çok güzel. Buralara yetkililer biraz daha önem gösterirlerse çok daha güzel olacak" diye konuştu.

Yumurtalık ilçe sakini Osman Şahin ise, "Bu bölgenin insanıyız. Turistlerle birlikte güzel bir eğlence var. Muazzam bir kalabalık var. Daha da fazla istiyoruz. Yumurtalık güzel bir yer herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.

Yumurtalık 9 günlük bayram tatili boyunca yüzde yüz doluluk oranına ulaşırken Yumurtalık Kaymakamlığı maske mesafe tedbirleri ile yerli ve yabancı turistlere keyifli bir tatil diledi. - ADANA

Yumurtalık sahili Kurban Bayramı öncesi doldu taştı
Yumurtalık sahili Kurban Bayramı öncesi doldu taştı
Yumurtalık sahili Kurban Bayramı öncesi doldu taştı
Yumurtalık sahili Kurban Bayramı öncesi doldu taştı
Yumurtalık sahili Kurban Bayramı öncesi doldu taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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