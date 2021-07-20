Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı, yolcular son anda kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı, yolcular son anda kurtuldu

Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı, yolcular son anda kurtuldu
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'da yolcu otobüsünün arka tekerlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

AKSARAY'da yolcu otobüsünün arka tekerlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti. Yolcu otobüsünün alevlerin içinde kaldığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.  

Olay, saat 23.00 sıralarında Ankara-Niğde otoyolu, Alayhan Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Antalya'ya giden Halil Akçakoca yönetimindeki 38 ZA 333 plakalı yolcu otobüsünün arka tekeri, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Otobüsün arkasından duman çıktığını fark eden sürücü Akçakoca, aracı hemen emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi akaryakıt istasyonundan aldıkları yangın tüpü ile yapan otobüs şoförleri alevleri söndüremedi. Yolcu otobüsünün alevler içerisinde kaldığı anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamarasıyla görüntülendi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından yanan otobüsü söndürdü. Bazı yolcuların otobüsün bagaj kısmında bulunan eşyaları da yandı. Yolcular olay yerine gelen aynı firmaya ait başka bir otobüs ile gidecekleri yerlere götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


- Aksaray
Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı, yolcular son anda kurtuldu
Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı, yolcular son anda kurtuldu
Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı, yolcular son anda kurtuldu
Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı, yolcular son anda kurtuldu
Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı, yolcular son anda kurtuldu
Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı, yolcular son anda kurtuldu
Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı, yolcular son anda kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Yapmadığı yolculukta adına kesilen bilet yüzünden karantinaya alındı
Yapmadığı yolculukta adına kesilen bilet yüzünden karantinaya alındı
Atama sonrası müdüre gönderilen çelenk dikkat çekti: Çekemeyenler zil taksın
Atama sonrası müdüre gönderilen çelenk dikkat çekti: Çekemeyenler zil taksın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Mustafa Demir Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Derya Uluğ Emre Altuğ Hande Erçel Hande Yener
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Metin Oktay Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı, yolcular son anda kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 01:10:09. #1.15#

title