Yiğido Gençlik Taraftar Grubu'ndan bayram ziyaretleri
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Yiğido Gençlik Taraftar Grubu'ndan bayram ziyaretleri

Yiğido Gençlik Taraftar Grubu'ndan bayram ziyaretleri
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Yiğido Gençlik Taraftar Grubu, Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçiren kamu görevlilerini ziyaret etti.

Yiğido Gençlik Taraftar Grubu, Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçiren kamu görevlilerini ziyaret etti.

Yiğido Gençlik Taraftar Grubu, bayram dolayısıyla Numune Hastanesi Acil Servisinde çalışan sağlık personeli ile uygulama noktasında görev yapan polisleri ziyaret ederek çikolata ve Sivasspor atkısı hediye etti.

Salgın nedeniyle gece gündüz çalışan sağlıkçıları ve emniyet güçlerini bugün de unutamadıklarını belirten Yiğido Gençlik Taraftar Grubu Tribün Lideri Mesut Daştan, "Sağlığımız ve güvenliğimiz için gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan sağlıkçılarımız ve emniyet güçlerimize teşekkürlerimizi ileterek, bayramlarını kutladık. Sağlık çalışanlarımıza, emniyet güçlerimize ve kontrol noktasından geçen vatandaşlarımıza Sivasspor atkısı hediye ederek, çikolata ikramında bulunduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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