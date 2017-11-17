Yeşilgiresun Belediyespor Galibiyet Hasretine Son Vermek İstiyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında 19 Kasım Pazar günü Gaziantep Basketbol'u konuk edecek Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkan vekili Fatih Yamak, rakipleri karşısında kazanarak 4 haftalık galibiyet hasretine son vermeyi planladıklarını söyledi.



Yamak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda iyi mücadele etmelerine rağmen istedikleri sonuçları alamadıklarını belirtti.



Gaziantep Basketbol karşısında galibiyet elde etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yamak, "Lige iyi başlamış ilk 2 maçımızı kazanmıştık. Daha sonraki 4 haftada ise istediğimiz sonuçları alamadık. Mağlubiyet serisini Gaziantep Basketbol maçında galibiyete uzanarak sonlandırmak istiyoruz. Son topa kadar mücadele edeceğiz ve 4 haftadır süren galibiyet hasretine son vereceğiz." diye konuştu.



Fatih Yamak, Giresun halkını oynanacak karşılaşmaya davet ederek, "Zorlu maçta en büyük avantajımız taraftarımız olacak. Giresun halkının vereceği destekle galibiyete ulaşacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.