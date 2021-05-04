Yeryüzü Doktorları Çad'da 400 aileye kumanya dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeryüzü Doktorları Çad'da 400 aileye kumanya dağıttı

Yeryüzü Doktorları Çad'da 400 aileye kumanya dağıttı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Yeryüzü Doktorları, Çad'da 400 aileye kumanya dağıtarak ramazan yardımında bulundu.

Yeryüzü Doktorları, Çad'da 400 aileye kumanya dağıtarak ramazan yardımında bulundu.

Proje Koordinatörü Yahya Ağa Tanrıkulu, "Yeryüzü Doktorları olarak bölgedeki çalışmalarımıza Orta Afrika mülteci krizinden hemen sonra, 2014 yılı Temmuz ayı itibarıyla başladık. Çad'ın Sido bölgesinde birinci basamak, beslenme ve anne-çocuk sağlığı gibi alanlarda düzenli hizmet sunan bir merkezimiz bulunuyor." dedi.

Bölgede beslenme sağlığına yönelik çalışmaların yanı sıra açlıkla mücadele amacıyla Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde de projeler yürüttüklerini belirten Tanrıkulu, "Bu doğrultuda, çoğunlukta mültecilerin yaşadığı ve günlük gelirin bir doların altında olduğu Sido bölgesinde 400 aileye kumanya yardımı yaptık. Bağışçılarımızın desteğiyle, ramazanın bereketini ve kardeşliğini kıtaları aşarak dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahipleriyle yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2013 yılında yaşanan kriz nedeniyle 110 binden fazla kişi, yaşanan şiddet olaylarından kaçarak Çad'ın güneyinde kurulan kamplarda yaşamaya başladı.

Çad ve diğer komşu ülkelerde 623 binden fazla Orta Afrikalı mülteci bulunuyor. Çad'ın Sarh bölgesinde bulunan, çoğunlukla Orta Afrikalı mültecilerin yaşadığı Sido'daki kamplarda, 2014 yılından bu yana nüfusun sürekli artış göstermesi ve hijyen koşullarının yetersiz olması, bölgede sağlık koşullarının daha da kötüleşmesine neden oluyor. 2019 yılı Dünya Gıda Programı (WFP) raporuna göre, Çad'da 2,2 milyondan fazla insan yetersiz beslenmeye maruz kalıyor. Özellikle aşırı beslenme yetersizliği yaşayan beş yaş altı çocuklarda ölüm oranı gün geçtikçe artıyor.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atlattı
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atlattı
Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu
Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu
Bir inek satın aldı, şimdi çiftlik sahibi! 2 çocuk annesi kadın girişimcilik hikayesiyle örnek oluyor
Bir inek satın aldı, şimdi çiftlik sahibi! 2 çocuk annesi kadın girişimcilik hikayesiyle örnek oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Ünal Karaman Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yeryüzü Doktorları Çad'da 400 aileye kumanya dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 05:12:39. #1.15#

title