ZBEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları Yemin Töreni Gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı mezunları için Yemin Töreni gerçekleştirildi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Türk Hemşireler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Arife Ayaz, ZBEÜ Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Vildan Kalkan Akyüz, akademisyenler, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Mezun öğrencilerin tören alanına gelmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 2023-2024 Akademik Yılı fakülte birincisi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Betül Bilgiç, mezunlar adına konuşma yaptı. Törenin açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Koçak, mezunlardan mesleklerine ve insanlığa bağlılıklarını sürdürerek kendi bilgi ve becerilerini her daim geliştirmelerini ve kutsal bir meslek icra ettiklerinin bilincinde her zaman sabır ve şefkatle hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Koçak, tüm mezunların ailelerine ve fakülte akademisyenlerine vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkürlerini sunarken mezunları da tebrik etti. Koçak, göreve geldiği günden beri başarı çıtasını sürekli daha yukarı taşımaya çalışan ve bu doğrultuda her türlü imkanı sunmaya gayret eden ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sundu.

Törende konuşan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bir asırlık tarihiyle köklerine sıkıca bağlanmakla birlikte çağdaş ve güncel tüm gelişmeleri yakından takip ederek kendini bu değişimlere uyarlama başarısı gösteren ZBEÜ'nün 100. yılında gerçekleşen bu yemin töreninin büyük bir anlama sahip olduğunu ifade etti. Mesleğinde topluma hizmette liderliği benimseyerek toplum sağlığının geliştirilmesine ve bireylerin en iyi sağlık bakımını almalarına katkıda bulunan sağlık neferlerini yetiştirmeyi hedefleyen Sağlık Bilimleri Fakültesinin mezun ettiği öğrencilerin, tüm yaşamları boyunca ZBEÜ'yü temsil edecek olmalarından ötürü büyük bir gurur duyduğunu belirtti. Rektör Özölçer bu kutsal meslekleri icra edecek olan sağlık uzmanlarına daima bilimi, ahlakı ve merhameti kendilerine rehber edinerek çalışmalarını öğütleyerek hayatlarının bundan sonraki döneminde sağlık ve başarılar diledi. Rektör Özölçer sözlerini, mezunların ailelerine ve Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenlerine öğrenciler için vermiş oldukları büyük emek ve özveriden ötürü teşekkürlerini sunarak sonlandırdı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından fakülte ve bölüm birincilerine mezuniyet ve başarı belgesi takdim edildi. Fakülte birincisi Betül Bilgiç, adının yazılı olduğu plakayı törenle mezuniyet kütüğüne çaktı. Tören, mezunlara mezuniyet belgesi takdimiyle devam etti.

Mezunların yemin etmesi ve kep atmasının ardından tören sona erdi. - ZONGULDAK