Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor - Haberler

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Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Gönülden Gönülle Dost Sohbetleri" programı devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde Tuşba Sağlık Hayat Merkezi Diyetisyeni Özge Aliye Kardeş kadınlara hipertansiyon hakkında bilgiler verdi.

Eğitimde özellikle yöresel ürünler olan peynir ve tuzlu balıktaki tuz miktarı, maden suyu tüketimi, sofra tuzu kullanımı gibi temel konulara değinildi. Tuzu azaltmaya yönelik önerilerde bulunan Kardeş, günde en az on bin adım atılması gerektiğini belirtti.

Kadınların yoğun ilgisi ile gerçekleşen seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

DOST Partisi Tuşba Van Yerel Haberler

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