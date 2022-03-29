Trafiğe 1 saatlik tören düzenlemesi

BURSA (İHA) - Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi sebebiyle yıl boyu düzenlenecek etkinliklerin resmi açılış töreni için yapılacak kortej yürüyüşü düzenlenecek.

30 Mart Çarşamba günü Tophane, Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi saat 10.00 ile 11.00 arasında trafiğe kapatılacağı, sürücülerin bir mağduriyet yaşamamaları için belirtilen saatler arasında alternatif güzergahları kullanmaları istendi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel