Trafiğe 1 saatlik tören düzenlemesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafiğe 1 saatlik tören düzenlemesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Trafiğe 1 saatlik tören düzenlemesi

Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi sebebiyle yıl boyu düzenlenecek etkinliklerin resmi açılış töreni için yapılacak kortej yürüyüşü düzenlenecek.

BURSA (İHA) - Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi sebebiyle yıl boyu düzenlenecek etkinliklerin resmi açılış töreni için yapılacak kortej yürüyüşü düzenlenecek.

30 Mart Çarşamba günü Tophane, Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi saat 10.00 ile 11.00 arasında trafiğe kapatılacağı, sürücülerin bir mağduriyet yaşamamaları için belirtilen saatler arasında alternatif güzergahları kullanmaları istendi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Dünyası, Tophane, 30 Mart, Bursa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title