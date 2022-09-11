Son dakika haber: Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın İstanbul'daki evine ateş düştü Yerel Haberler Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kilit operasyonunda girilen çatışma sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın şehadet haberi İstanbul Esenyurt'taki baba evine ulaştı. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kilit operasyonunda girilen çatışma sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın şehadet haberi İstanbul Esenyurt'taki baba evine ulaştı. Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl şehit oldu. Ağıl'ın şehadet haberi Esenyurt'ta bulunan baba evine askeri personeller tarafından verildi. Şehidin evi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin komşuları ve akrabaları şehidin ailesine destek olmak için evinin önüne geldi. Şehidin naaşı, bu akşam memleketi Tokat'a gönderilecek ve yarın düzenlenecek resmi törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tokat Turhal Şehitliğine defnedilecek. Öte yandan, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da şehidin evine taziye ziyaretinde bulundu. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Yerel Haberler Son Dakika

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