Selçuklu Aile Gelişim Merkezi için imzalar atıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Kent Konseyi Selçuklu Aile Gelişim Merkezi için protokol imzaladı. Merkezle toplumun temel taşı olan aile için önemli çalışmalar yürütülecek.

Toplumun temel taşını oluşturan aile yapısını tehdit eden unsurların engellenmesi amacıyla hayata geçirilecek olan ve Türkiye'de ilk özelliği taşıyan Selçuklu Aile Gelişim Merkezi için Selçuklu Belediyesi, Sağlık Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Kent Konseyi protokol imzalarını attı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı belediye olarak tüm mahallerde her yaştan ilçe sakininin faydalanabileceği projeler üretmeye, tesisler inşa etmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Bedir Mahallemizde bulunan sağlık ve sosyal tesisimize kuracağımız Aile Gelişim Merkezimiz de bu projelerimizden bir tanesi. Aile Gelişim Merkezi projesi bizim çok büyük önem verdiğimiz, her zaman olduğu gibi yerel yönetimlerde Türkiye çapında öncü olacağımız bir proje. Selçuklu Belediyesi olarak bu projenin özellikle üzerinde duruyoruz. Çünkü toplumumuzun en temel yapı taşı biliyorsunuz ki aile, aile yapısı ne kadar sağlam olursa toplumun temeli de bir o kadar güçlü oluyor. Aile yapısının korunması, toplumun aile yapısı hakkında doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi, manevi değerlerimize aile içerisinde sahip çıkılması ve bu değerlerin yaşatılması ülke geleceğimiz açısından da son derece önemli. Bu nedenle bu projeyi çok önemsiyoruz. Aile Gelişim Merkezi projemiz, kısa süre önce yine protokolünü imzaladığımız Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi projelerimizin de bileşenlerini oluşturmuş olacak. Bu sayede toplumumuzun her kesimine erişmiş, tüm hemşehrilerimize hizmet vermiş, bütün insanlarımıza dokunmuş olacağız. İmzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde Aile Gelişim Merkezimizi en kısa süre içerisinde Bedir Sağlık ve Sosyal Tesisimiz'in 1. katında hizmete açmış olacağız. Bu merkezimizde Selçuklu Belediyesi olarak İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, İlçe Müftülüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Selçuklu Kent Konseyimizle birlikte hareket edeceğiz. Buradaki tüm çalışmaları birlikte yürüteceğiz" dedi.

"İlk amacımız aile yapısını tehdit eden unsurların önüne geçmek"

Merkezde verilecek hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Burada ilk amacımız aile yapısını tehdit eden unsurları engellemek, bu unsurların önüne geçmek. Bunun için aile yaşam döngüsü, eşler arasındaki ilişki, aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapıları gibi konular üzerinde yoğunlaşacağız. Aile yapısında ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi için bireysel danışmanlık hizmetinden tutun evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık, çift ve aile danışmanlığı, çocuk danışmanlığı, ergen danışmanlığı, anne baba danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı ve aile hukuku danışmanlığı gibi hizmetler burada verilmiş olacak. Bu sayede ailelerin sorun çözme kapasitelerinin artırılması, aile içi ilişki ve iletişim sorunlarının azaltılması, zorlu yaşam olayları ile baş etme becerilerinin geliştirilmesi, sosyal çevreyle ilişkilerinin güçlendirilmesi, ebeveynlik becerileri ve kardeş ilişkilerinin düzenlenmesi sağlanmış olacak. Yine evlilik öncesinde aile kurma niyetinde olan vatandaşlarımıza bu konuda rehberlik ve danışma hizmeti verilecek, sonrasında evliliğin ve aile birliğinin korunmasına yönelik de rehberlik ve danışma hizmetleri devam edecek. Tabii boşanma aşamasına gelmiş, boşanmışya da aile içi şiddete maruz kalmış olan bireyler için de burada psiko-sosyal süreç ve dinamikler dahil edilerek rehberlik ve danışma hizmeti verilecek. Boşanmış bireylerin ve çocuklarının bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları da burada uygulanmış olacak. Aile Gelişim Merkezimizde bir de 75 kişilik çok amaçlı eğitim salonumuz olacak. Burada da ailelerimiz için çeşitli etkinlikler, seminerler ve konferanslar gerçekleştirilebilecek. Tabii bu hizmetlerimizden tüm hemşehrilerimiz ücretsiz bir şekilde yararlanacak. Ben bu projemizin Selçuklumuz için, Konya'mız için, tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu merkezimiz aile yapısının korunması, manevi değerlerimize sahip çıkılması ve bu değerlerin devam ettirilmesi anlamında ailelerimize çok şeyler kazandıracak. Bu manada ben projemizin gerçekleşmesinde çok büyük katkıları olan İlçe Sağlık Müdürlüğü'müze, İlçe Müftülüğü'müze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müze ve Selçuklu Kent Konseyimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplumun en küçük birimi olan ailenin sağlıklı olmasının toplumları güçlü kılacağını söyleyen Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, " Toplumların güçlü durması da devletin güçlü olmasını ifade eder. Bu anlamda sayın başkanımıza ve diğer paydaşlara teşekkür ediyorum. Projenin ilçemize ve ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Böyle anlamlı bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, "Bu projeyle sağlam yuvaların teşekkür etmesi ve muhtemel sorunların aynı müessesesi zarar görmeden çözülmesi hedefleniyor. Bunun hem aile yapımıza hem toplumun gelişmesine, hem eğitimin ilerlemesine, eğitimde başarının yakalanmasına büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Emeklerinden dolayı belediye başkanımız başta olmak üzere herkese şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

Ailenin temelinde çok büyük yer edecek bir projeye başlayacaklarını ifade eden Selçuklu İlçe Sağlık Müdürü Saliha Acar, "Bu projeyle kombine ve kompleks bir şekilde hizmet vermeyi hedefliyoruz. İnşallah çok güzel sonuçlarla neticeleneceğine inanıyoruz, ümit ediyoruz. Bunun için çalışacağımız için de sevinçliyiz" şeklinde konuştu.

Kent Konseyi olarak, Aile Gelişim Merkezi'nin paydaşı olmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Cem Hayırlıoğlu da, "Hukuki çalışma grubumuzla dahil olup ihtiyaç dahilinde hukuki destek vererek programımıza katkıda bulunacağız. Projenin şehrimize veya ilçemize şimdiden hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ise, "Aile Gelişim Merkezimizin kuruluşunu ve üstleneceği misyonu çok önemsememiz gerekiyor. Fevkalade hayırlı ve yerinde bir girişim olarak görüp, canı gönülden desteklememiz bizler için hayati bir zorunluluk olacaktır. Ben bizlere her konuda desteklerini esirgemeyen Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tüm paydaşların katılımıyla Selçuklu Aile Gelişim Merkezi'nin imza protokolü gerçekleşti. - KONYA