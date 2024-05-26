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Pandemi Döneminde Konteyner Evlere Yoğun İlgi

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Pandemi döneminde Aydınlılar, barınma ihtiyacını karşılamak ve tarım alanlarında kullanmak için konteyner evlere ilgi gösteriyor. Konteyner evler, uygun fiyatlı ve depreme karşı güvenli olmaları nedeniyle tercih ediliyor.

Pandemi döneminde kıymete binen ve kullanım alanı genişleyen, deprem bölgelerinde vatandaşların barınma ihtiyacını karşılayan konteyner evlere, Aydınlılar da yoğun ilgi gösteriyor. Barınma ihtiyacının yanı sıra tarım alanlarında da hayatı kolaylaştıran konteynerlerin kullanımı her geçen gün artıyor. Betonarme evlere nazaran daha uygun fiyatlı olduğu gibi depreme karşı da oldukça güvenli olan konteyner üretimi ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da en çok gelişen sektörlerden biri oldu.

Dört yıl önce ortaya çıkan Kovid 19 pandemisi döneminde vatandaşların sağlığını korumak amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasakları insanları betonarme yaşama sürüklemişti. Bu durumdan kurtulmak isteyen arazi sahibi, bağ ve bahçesi bulunan bazı vatandaşlar ise pandemi dönemini konteyner evlerde geçirmeyi tercih etti.

Pandemi döneminde ortaya çıkan ve kıymete binen, deprem zamanlarında ise insanların en güvendiği yaşam alanlarından birisi olan konteyner evlere Aydın'da vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor. Mahsul zamanı ürünlerinin başında beklemek isteyen, arazi bağ ve bahçesinde vakit geçirmeyi tercih eden, herhangi bir deprem riskine karşı önlem alma kararı veren vatandaşlar konteyner evleri tercih ediyor.

"O dönem millet bağa bahçeye çıktı"

Aydın'da inşaat sektörü ile uğraşan ve son dört yıldır konteyner imalatı gerçekleştiren Hayrettin Güven, konteyner evlere ilginin pandemi döneminde arttığını ifade ederek, "Bu iş pandemi döneminde ortaya çıktı. Pandemide insanlar binada yaşamaya alışkın değil, hele ki Aydın sıcak bir il. O dönem millet bağa bahçeye dağa çıktı. Şimdi tarım alanında, ovada mahsulünün başına bir bekçi tutsa 25 bin lira. Bunun yerine bir tane konteyner alıp koyuyor, orayı yaşam haline dönüştürüyor. Hem malının başında bekçilik yapıyor. Hayat zorlaştı, eskiden inek bakmayacağım, çobana varmayacağım diyenler, şimdi çobanın peşine gidecekler. Çünkü çobanlık kıymetli bir meslek" dedi.

"4 günde anahtar teslim tamamlıyoruz"

Kendisi, oğlu ve eşiyle bu işi yaptıklarını söyleyen Güven, "Biz bu işi dört yıldır yapıyoruz. Ben Aydın'da simitçilikle iş hayatına başladım, çalışmaktan başka hiçbir şey yapmadım. Biz 21 metrekare konteynerı 4 günde anahtar teslim tamamlıyoruz. Ben, oğlum ve eşimle birlikte çalışıyoruz. Bu ısı ve ses yalıtımlı, sandviç panel. Kalite her zaman pahalıdır. Bunun boş modeli metrekaresi yaklaşık olarak 4 bin 200 TL'ye tekabül ediyor. Dolu modeli de yaklaşık 5 bin 5 bin 200 liraya mal oluyor. Tabi dolu modelinin içinde ekstralar hariç. Örneğin müşteri 'ben bu lambayı istemiyorum, led istiyorum' diyebiliyor. Bunlar 50-60 bin liraya satılamaz, eğer doğru malzeme kullanılmışsa. Biz örneğin 2,5 milim profil kullanıyorum, adam 1,5 milim sacı kıvırıyor öyle kullanıp satıyor. Üç gün sonra yamuluyor. Biz altına birinci veya ikinci kalite mdf lam kullanıyoruz. Onun üstüne laminant döşüyoruz. En düşük konteyner 80 bin lira boş modeli, dolusu 110-120 bin lira bandında değişiyor. Biz Aydın'da kendi köylümüze, çiftçimize, memurumuza satış yapıyoruz" diye konuştu.

"Depremde en güvenilir yer"

İnsanların konteyner evleri deprem riskine karşı güvenli olarak gördüklerini belirten Güven, "Bu ürünlerimiz depremde en güvenilir yaşanacak yer. Çünkü bu hafif çelik, insan içinde huzurla yatabilir" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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