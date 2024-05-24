Üye Girişi
Haberler

Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Filistin'e Yardım İçin Satış Standı Açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Aile Birliği tarafından düzenlenen Filistin dayanışma organizasyonunda okul bahçesinde satış standı açıldı. Elde edilecek gelir ise Filistin'e yardım olarak gönderilecek.

Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Aile Birliği okul bahçesinde Filistin yararına satış standı açtı.

Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve velilerini buluşturan Filistin dayanışma organizasyonu renkli görüntülere de sahne oldu. Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Aile Birliği tarafından organize edilen okul bahçesinde satışa sunulan ürünlerden elde edilecek olan gelir ise Filistin'e yardım olarak gönderilecek.

Okul idaresi organizasyon nedeniyle Okul Aile Birliği yönetimi ve üyelerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orhangazi Filistin Eğitim Yerel Güncel Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

 Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

 Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title