Ordu'da 12 yetim ve öksüze ev

Ordulu bir iş adamı tarafından yapılan nakdi ve ayni yardımlarla, 12 yetim ve öksüz çocuk için 12 ev satın alma imkanı sağlandı.

Ordulu bir iş adamı tarafından yapılan nakdi ve ayni yardımlarla, 12 yetim ve öksüz çocuk için 12 ev satın alma imkanı sağlandı.

Ordu'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş adamı İsmail Dündar, Ordu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) aracılığıyla yapmış olduğu nakdi ve ayni bağışlarla, 12 yetim ve öksüz çocuğun ailesine ev alınmasına imkan sağladı. İş adamı İsmail Dündar'ın yapmış olduğu nakdi ve ayni bağışlarla ilgili valilik makamında, Vali Tuncay Sonel, Ordu İl SYDV Müdürü Levent Özsoy ve İsmail Dündar arasında protokol imzalandı.

Bağışın protokol imza töreninde konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Bugün cuma, bereketli bir gün. Hayırsever iş insanımız İsmail Dündar dostumuz yapmış olduğu ayni ve nakdi yardımla Ordu'muzda 12 yetim ve öksüz ailemize ev katkısı sunuyor. Allah razı olsun kendisinden. Ordu genelinde 2 bin 112 yetim ve öksüz evladımıza ulaşmıştık, evladımıza birer mektup yazmış ve sonunda da 'annen ya da baban hayatta olsaydı ne isterdiniz' diye sormuştuk. Hayırseverlerimizin katkılarıyla 2 bin 112 evladımızın isteklerini yerine getirmiştik. Bugün ayrı bir güzellik var. İsmail kardeşimiz kendi rızasıyla geldi ayni ve nakdi yardımını yaptı. 12 yetim ve öksüz ailemize, evi olmayan çocuklarımıza ev desteği verdi. Allah'ım hayrını kabul etsin. Kendisine hayırlı, bereketli kazançlar rabbim nasip etsin. İsmail kardeşimiz gibi dostlarımızın, hayırseverlerimizin sayılarını Rabb'im çoğaltsın. Üç günlük dünya yapılanlar Allah rızası için. Geldiğimizde 66 okulumuzun deprem riski vardı. Tamamını yıktık ve devlet-vatandaş işbirliğiyle 58 okula ulaşmıştık. Milli Eğitim Bakanımızın şehrimize gelmesiyle 21 okul daha üzerine ilave ettik ve toplamda 79 okula ulaşmış olduk. Böyle hayırsever iş insanlarımızla, devlet-millet el ele hem eğitimde hem sağlıkta hem sosyal projelerde daha güzel işler yapacağız. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Yetim ve öksüz çocukların yüzlerinin gülmesi için yapmış olduğu bağıştan dolayı mutlu olduğunu İsmail Dündar, "Yapmış olduğumuz nakdi ve ayni yardımlarla 12 yetim ve öksüz evladımızın ailesine ev satın alma imkanı sağlamaktan dolayı çok mutluyum. Hali vakti iyi olan insanlarımızın bu tür yardımlarda, bağışlarda bulunmalarını isterim. İmkanımız oldukça yardımlarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ORDU