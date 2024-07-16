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Malatya'da Esnaf Elektrik Kesintisine Karşı Eylem Yaptı

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Malatya'da Kışla Caddesi esnafı, elektriklerin kesilmesi üzerine eylem yaparak konteynerlerin teslim edilmesini talep etti. Esnaf, mağduriyetlerini dile getirerek yetkililerden çözüm beklediklerini belirtti.

(MALATYA) -Malatya'da Kışla Caddesi esnafı, rezerv alanı ilan edilen bölgede konteynerler verilmeden elektriklerin kesildiği gerekçesiyle eylem yaptı. Esnaf Ahmet Erbaş, "Bu yaptıkları kanunsuz, hukuksuz. Elektriğimizi açın. Bize gelip, 'Elektriğinizi keseceğiz' demediler. Bizi mağdur ettiler. TEDAŞ'tan bize hiçbir bilgi gelmedi. Faturamı da ödedim, bir kuruş borcum yok" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkıma uğrayan Malatya'da rezerv alan içerisinde bulunan Kışla Caddesi'nde yıkım çalışmaları bir süre önce başladı. Kışla Caddesi'nde esnaf, kendilerine bir konteyner verilmeden yıkımlara başlanılması ve elektriklerinin kesilmesi üzerine caddeyi kapatarak eylem yaptı. Esnaf, "Sahipsiz Malatya" ve "Murat Kurum" sloganları attı. Esnaf, elektriğin geri verilmesinin ardından eylemini sonlandırdı.

"Konteynerlerimiz teslime edilmeden elektriğimiz kesildi"

Cadde üzerinde kuaförlük yapan Hasan Türkoğlu, "Konteynerlerimiz teslim edilmeden elektriklerimiz kesildi. Konteynerlerimiz teslim edilsin, taşınalım sonra elektrikler kesilsin. Ne konteynerler teslim edildi ne iş yerleri tahliye edildi. Maalesef böyle bir rezalet yaşıyoruz" dedi.

Elektriklerin kesilmesinden dolayı mağdur olduğunu dile getiren esnaf Ahmet Erbaş ise şunları söyledi:

"Benim dükkanımda 2-3 milyonluk mal var bozulmaya başladı. Bunun sebebi kim? Polis memurlarından bir tutanak tutmalarını rica ettim. Biz mağduruz, iş yerlerimizdekiler milli servet. Bozulacak her üründen buradaki herkesin mesuliyeti var. Mahkeme kararımız var ama şu an Anayasa Mahkemesi'ni reddediyorlar. Ben 'yürütmeyi durdurma kararı' aldım, kanun bilen bir insanım. Yaptıkları şey yanlış, polis memurları Anayasa Mahkemesi'ni reddediyor. Bu yaptıkları kanunsuz, hukuksuz. Elektriğimizi açın. Bize gelip, 'Elektriğinizi keseceğiz' demediler. Bizi mağdur ettiler, şu an çok mağduruz. TEDAŞ'tan bize hiçbir bilgi gelmedi. Faturamı da ödedim, bir kuruş borcum yok."

"Rezerv alanı diye malımıza el koyuyorlar"

Esnaf Yusuf Alataş ise mülkiyet haklarının ellerinden alındığını ifade ederek, "Rezerv alan diye malımıza el koyuyorlar. Bir nevi çöküyorlar. Elimizde 'yürütmeyi durdurma kararı' var. Bugün gelip elektriğimizi kestiler. Birileri emir veriyor fişi çekiyorlar. Bu kadar esnafa, memura yazık değil mi? Memurla esnafı niye karşı karşıya getiriyorlar. Cumhurbaşkanımız, 'Biz hizmetkar olmaya geldik' diyor ama şu anda bizi yönetenler, bize zulmediyor. Benim ne hakkım var yol kapatmaya ama şu anda bu yolu kapatmaya mecburum, sesimi kimse duymuyor. Devletin ben yaşatması lazım, devlet bana bakmaya mecbur, benim malıma bakmaya mecbur ama mahkeme kararım var dinlemiyor. Elektriğimiz kesiliyor. Ey Murat Kurum sen bunun hakkını ödeyemezsin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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