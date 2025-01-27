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Alacakları için İsrail'e giden 3 Türk'ten 17 gündür haber alınamıyor

Alacakları için İsrail'e giden 3 Türk'ten 17 gündür haber alınamıyor
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Bir süre önce çalıştıkları İsrail'deki alacaklarını almak için ülkeye giden 3 Türk vatandaşından 17 gündür haber alınamıyor. En son Lübnan-İsrail sınırından konum paylaşan kişilerin aileleri merak içinde bekleyişlerini sürdürüyor.

Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışan 3 Türk'ten 17 gündür haber alınamıyor. En son Lübnan- İsrail sınırından konum paylaşan kayıp kişilerin aileleri gelecek umutlu haberi bekliyor.

Lübnan'dan İsrail'e Geçmeye Çalışan 3 Türk 17 Gündür Kayıp

3 KİŞİDEN 17 GÜNDÜR HABER YOK

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Hüseyin Kaya (53), iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir, bir süre önce çalıştıkları İsrail'deki alacaklarını almak için ülkeye gitti. 3 arkadaş, 9 Ocak günü İstanbul'dan Lübnan'a gitti. 11 Ocak günü Lübnan sınırından kaçak yollarla İsrail'e geçmeye çalışan 3 kişiden 17 gündür haber alınamıyor.

Lübnan'dan İsrail'e Geçmeye Çalışan 3 Türk 17 Gündür Kayıp

"17 GÜNDÜR HABER ALAMIYORUZ"

Kaybolan Hüseyin Kaya'nın yeğeni Rıza Kaya, "17 gündür haber alamıyoruz. Lübnan'dan İsrail'e gitmek için yol izliyor. Kendi çabalarıyla sınırı geçmeye çalışıyorlar İsrail tarafına, 17 gündür haber alamıyoruz. Cumartesi günü yola çıkıyorlar. Yola çıktıktan sonra konum bilgileri Akşam 21.30 gibi kesiliyor. 4'üncü kişi gitmek isterken kaza geçirdiği için gidemiyor. O kişiyle konuşuyorlar. Çınar Alp var orada, konumu 8 saat sabit bir yerde kalıyor. Bunlara bomba mı atıldı, takip edilip yakalandı mı bu konuda kesin bir bilgimiz yok. 17 gündür kayıp. Bir firmadan iş almışlardı. Orada çalıştılar. Yüklü alacakları vardı. Bunlar da şikayet ediliyor. Onlar deport edilip Türkiye'ye gönderiliyor. 7 ay önce oldu. Bunlar alacaklarını alamadığı için böyle tehlikeli bir yola girdiler. Dışişleri Bakanlığına gittik. Derdimizi anlattık. Konsolosluklarla iletişim halindeyiz. Haber alamıyoruz. Şu an Lübnan sınırından kayıp. Daha kaçak olarak İsrail'e geçme durumu yoktu. Sadece sınırda yürüdükleri için o anda dron görüntü alıyor akşam 18.00'de. 21.30'da irtibat kesiliyor. Acaba bunlar takip edildi de İsrail güvenlik güçleri tarafından alındı mı? Böyle bir şeyle kendimizi avutuyoruz" dedi.

Lübnan'dan İsrail'e Geçmeye Çalışan 3 Türk 17 Gündür Kayıp

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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