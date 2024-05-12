Kütahya'da yazarlardan imza ve söyleşi programı

KÜTAHYA - Kütahya'da yazarlar, imza ve söyleşi programı düzenledi.

Evliya Çelebi Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde Müzeyyen Çelik Kesmegülü, Ethem Erdoğan, Nihan Özebeoğlu ve Bilal Can, eserlerini tanıttı.

Müzeyyen Çelik Kesmegülü, "Elim Kolum Kulağım", Ethem Erdoğan "Anlatıya Giriş", Nihan Özebeoğlu, "Bir Misket Limon, Bir de Kamile" ve Bilal Can da, "Dirilen Evinden Notlar" isimli eserleriyle ilgili programa katılanlara bilgiler verdiler. Dört yazar daha sonra kitaplarını imzaladı.

Yazarlar, imza günü ve söyleşi programının düzenlenmesinde emeği geçen Kütüphane Müdürü Nihat Tatar'a, kütüphane çalışanlarına ve ziyaretçilere teşekkür ettiler.