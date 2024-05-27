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Kuşadası'nda traktör muayenesi yapılırken sürücülere reflektör ve flaşör dağıtıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın gezici muayene istasyonu ile 95 traktörün muayenesi yapılırken, sürücülere reflektör ve flaşör dağıtıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde traktör kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülere verilen eğitimler aralıksız devam ediyor. Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte şehitleri de unutmayan jandarma ekipler, şehitler için lokma hayrı gerçekleştirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın gezici muayene istasyonu ile 95 traktörün muayenesi yapılırken, sürücülere reflektör ve flaşör dağıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde traktör kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülere verilen eğitimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Kuşadası ilçesinde de traktör sürücüleri hem bilgilendirildi hem denetlendi. "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında sürücülere reflektör ve flaşör dağıtılırken, gezici muayene istasyonunda da 95 traktörün muayenesi yaptırıldı. Ayrıca gerçekleştirilen etkinlikte şehitleri de unutmayan jandarma ekipler, şehitler için lokma hayrı gerçekleştirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Kuşadası Aydın Yerel Haberler

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