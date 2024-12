Kürşad Tüzmen, DAİMFED'i Deprem Çalışmaları Nedeniyle Tebrik Etti

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetimi eski Bakan Kürşad Tüzmen'i ziyaret etti. Tüzmen, DAİMFED'i depremde gösterdikleri üstün özveri ile menfaatsiz çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) ve yönetim kurulu üyeleri, 58., 59. ve 60. Hükümetlerde Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet eski Bakanı Kürşad Tüzmen'le makamında bir araya geldi. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu ziyarette, Kürşad Tüzmen'e federasyonun çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda, DAİMFED'in yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verilirken, müteahhitlik ve inşaat sektörünün içinde bulunduğu sorunlar konuşuldu.

Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet eski Bakanı Kürşad Tüzmen'in müteahhitlik sektörünü yakından tanıdığını, bakanlığı döneminde sektörde çığır açan çalışmalara imza attığını ifade eden DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "58., 59. ve 60. Dönem Hükümetlerinde Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığını üstlendiği dönemlerde, dünya çapında referans alınan inşaat sektörü, uluslararası sıralamada müteahhitlerimiz Çin'den sonra ikinci olmuştur. Bakanımız, federasyonumuz kurulduğu günden itibaren sektörümüze desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Yurtiçi ve yurtdışı şubelerimizin açılmasında her zaman yanımızdaydı. 26 yaşında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile başlayan tecrübe, devletin her kademsindeki görevlerinden sonra, 3 dönem bakanlık ile taçlandıran bir büyük devlet adamının DAİMFED'e öncülük etmesi, bizler için tarifi imkansız bir onurdur. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"DAİMFED'i öğretmen-öğrenci edasıyla takip ediyorum"

Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet eski Bakanı Kürşad Tüzmen ise burada yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu benim için çok önemli. Çünkü kurulduğu günden itibaren takip ettiğim, destek verdiğim meslek kuruluşlarındaki tek federasyondur. Bu federasyonda menfaatin olmadığını bilmek, benim elimi daha da güçlendiriyor. Önce vatan, önce vatandaş çizgisinde yürüdükleri için desteğimi gösteriyorum. Kendi içindeki çürük elmaları ayıklaya, ayıklaya buralara kadar gelmiş bir federasyon. DAİMFED'i yakından takip ediyorum. Deprem bölgelerinde tüm faaliyetlerini izliyor, gözlemlerde bulunuyorum. Adeta öğretmen-öğrenci edasıyla federasyonu takip ediyorum. Tüm illerdeki ve ülke dışındaki şube başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu nezdinde hepsini kutluyorum. Depremde gösterdikleri üstün özveri ile menfaatsiz çalışmalarını yakından izledim. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ADANA