Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi
İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı

Kürşad Tüzmen, DAİMFED'i Deprem Çalışmaları Nedeniyle Tebrik Etti

Kürşad Tüzmen, DAİMFED'i Deprem Çalışmaları Nedeniyle Tebrik Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, eski Bakan Kürşad Tüzmen'e federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tüzmen, DAİMFED'i depremdeki özverili çalışmaları için tebrik etti.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetimi eski Bakan Kürşad Tüzmen'i ziyaret etti. Tüzmen, DAİMFED'i depremde gösterdikleri üstün özveri ile menfaatsiz çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) ve yönetim kurulu üyeleri, 58., 59. ve 60. Hükümetlerde Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet eski Bakanı Kürşad Tüzmen'le makamında bir araya geldi. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu ziyarette, Kürşad Tüzmen'e federasyonun çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda, DAİMFED'in yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verilirken, müteahhitlik ve inşaat sektörünün içinde bulunduğu sorunlar konuşuldu.

Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet eski Bakanı Kürşad Tüzmen'in müteahhitlik sektörünü yakından tanıdığını, bakanlığı döneminde sektörde çığır açan çalışmalara imza attığını ifade eden DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "58., 59. ve 60. Dönem Hükümetlerinde Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığını üstlendiği dönemlerde, dünya çapında referans alınan inşaat sektörü, uluslararası sıralamada müteahhitlerimiz Çin'den sonra ikinci olmuştur. Bakanımız, federasyonumuz kurulduğu günden itibaren sektörümüze desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Yurtiçi ve yurtdışı şubelerimizin açılmasında her zaman yanımızdaydı. 26 yaşında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile başlayan tecrübe, devletin her kademsindeki görevlerinden sonra, 3 dönem bakanlık ile taçlandıran bir büyük devlet adamının DAİMFED'e öncülük etmesi, bizler için tarifi imkansız bir onurdur. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"DAİMFED'i öğretmen-öğrenci edasıyla takip ediyorum"

Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet eski Bakanı Kürşad Tüzmen ise burada yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu benim için çok önemli. Çünkü kurulduğu günden itibaren takip ettiğim, destek verdiğim meslek kuruluşlarındaki tek federasyondur. Bu federasyonda menfaatin olmadığını bilmek, benim elimi daha da güçlendiriyor. Önce vatan, önce vatandaş çizgisinde yürüdükleri için desteğimi gösteriyorum. Kendi içindeki çürük elmaları ayıklaya, ayıklaya buralara kadar gelmiş bir federasyon. DAİMFED'i yakından takip ediyorum. Deprem bölgelerinde tüm faaliyetlerini izliyor, gözlemlerde bulunuyorum. Adeta öğretmen-öğrenci edasıyla federasyonu takip ediyorum. Tüm illerdeki ve ülke dışındaki şube başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu nezdinde hepsini kutluyorum. Depremde gösterdikleri üstün özveri ile menfaatsiz çalışmalarını yakından izledim. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Suriye'de bundan sonra ne olacak? Bakan Fidan'dan mesaj var
img

5,6 milyar lira hesaplara yatırıldı
img

Erdoğan'dan "Türk futbolunda siyaset var mı?" sorusuna beklenmedik yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? 2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI! 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memurlar 2025 yılında ne kadar zam alacak? Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar olacak? Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak? CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.