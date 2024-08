Gaziantep'te Görme Engelli Öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i Parmağıyla Ezberliyor

Gaziantep'te Braille alfabesiyle hazırlanan materyallerle Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla ezberleyen görme engelli öğrenciler, karanlık dünyalarını Kur'an-ı Kerim'i ile aydınlatıyor.

Gaziantep İl Müftülüğü öncülüğünde Şahinbey İlçe Müftülüğüne bağlı Hoşgör Fatih Kur'an Kursu'nda görme engelli öğrenciler için açılan kurs büyük bir ilgi görüyor.

Kentteki görme engelli öğrenciler için 2018 yılında açılan, 3 öğrenci ile eğitime başlanan ve her geçen yıl öğrenci sayısı artan kurstan şu ana kadar doğuştan görme engelli olan 5 öğrenci, büyük bir azim ve gayretle hafızlıklarını tamamlayarak icazetlerini aldı.

Görme engelli hafızların yetiştirildiği kursta Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla ezberleyen öğrencilerin bu anlamda gösterdikleri azim ve fedakarlıkları ise imrendiriyor.

Aileleri ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve ezberlemeye karar veren görme engelli öğrencilerin okul eğitimlerinin yanında Hoşgör Fatih Kur'an Kursu'nda da hafızlık eğitimi almaları takdir topluyor. Temel Kur'an-ı Kerim eğitimi aldıktan sonra hafızlığa başlayan görme engelli öğrenciler, engellerini bir kenara bırakarak ve sırt sırta vererek, kurs hocası Ahmet Mansur'un eşliğinde Braille alfabeli Kur'an-ı Kerim sayesinde hafız olabilmek için büyük bir gayret gösteriyor. Azim ve gayretleri ile herkese örnek olan görme engelli öğrencilerin Kur'an-ı Kerim aşkı, diğer engelli ve sağlıklı bireyler içinde güzel bir örneklik teşkil ediyor. Öğrencilerin, Gaziantep İl Müftülüğünün de verdiği destekle görme engelli olmalarına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için hiçbir "engel" tanımamaları ise dikkat çekiyor.

Azimleri, fedakarlıkları ve başarılarıyla çevredekilerinin hem takdirini toplayan hem de örnek olan görme engelli öğrenciler, hafız olma mutluluğuna ulaşmak için çaba sarf ediyor.

Görme engelli öğrenciler akademik anlamda da gösterdikleri başarılarının sonucunda YKS ve LGS'den de yüksek puan alarak arzuladıkları üniversite ile okullarda eğitimlerine devam ediyorlar.

Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner, Hoşgör Fatih Kur'an Kursu'nda 2018 yılında açılan kursta 5i hafız 5 kişinin eğitim aldığını belirtti.

"Öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim'i ezberlemede hiçbir engelin olmadığını gösteriyorlar"

Görme engelli öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve ezberlemede hiçbir "engel" tanımadıklarını ve hafız olmak için büyük bir gayret gösterdiklerini söyleyen Arslaner, "Gazi şehrimizde Şahinbey Müftülüğümüze bağlı Hoşgör Fatih Kur'an Kursunda Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor. Hoşgör Fatih Kur'an Kursumuz gerek bölgemizde gerek ülkemizde Kur'an hizmeti noktasında, hafızlık eğitiminde ön plana çıkan bir kursumuz. Bu kursumuzda özel bir sınıfımız da var. 2018 yılından beri görme engelli 25 öğrencimizin eğitim aldığı, 5 öğrencimizin de hafızlık icazet sınavlarında başarılı olduğu görme engellilere yönelik olarak eğitim verdiğimiz gibi sınıfımız var. Yavrularımız bizlere Kur'an- Kerim'i öğrenme konusunda, Kur'an-ı Kerim'i ezberleme noktasında hiçbir engelin olmadığını, olamayacağını bizlere ispatlamış oluyorlar. Bu noktada biz öğrencilerimize, ailelerine, hocalarına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Akademik eğitimi de aksatmıyoruz. Kursumuzda hafızlarını yapan görme engelli öğrencilerimizden hem hafızlığını yapıp hem de üniversite sınavlarında ilk 19 ve 67 bine giren, akademik olarak da ilerleyen öğrencilerimizin olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ve memnun ediyor" dedi.

Kursta eğitim alan öğrenciler ise Kuran-ı Kerim öğrenmenin ve ezberlemenin önünde hiçbir engelin olmadığını vurguladılar.

"Kur'an-ı Kerimi öğrenmek için her hangi bir engel yoktur"

Kursun ilk hafızlarından Mehmet Can Durmuş, "Engel; gözde, zihinde, elde, ayakta veya kulakta değil, engel kalptedir. İnsanın kalbi mühürlü olmadığı müddetçe her önlem, her engel aşılabilir. Hafız olmak güzel bir duygu ve hafızlık süreci emek isteyen, ailenin hocaların ve özellikle de kişinin kendisinin çaba göstermesi gereken bir süreçtir. Kur'an-ı Kerimin ilk emri okudur. Yüce Rabbim okumamızı buyurdu ve biz de bu ayeti kerimeyi hayatımıza uygulayıp, nakşetmek istedik" şeklinde konuştu.

"Engelli arkadaşlarımı Kur'an-ı Kerim öğrenmeye davet ediyorum"

Kur'an- Kerim'i öğrenmede ve ezberlemede hiçbir engelin olmadığını belirten hafız Mete Han Toprak, "Bu kursa 2018 yılında hazırlığa gelmiştim, bir yıl kadar hazırlık eğitimi sürdü ve hafızlık eğitiminden sonra sınava da bu kursta hazırlandım. Sınavı da kazandım ve hafızlık icazet belgemi aldım. 3 seneden beri de Arapça eğitimi ve diğer dini eğitimleri alıyorum" diye konuştu.

Hafız olmayı çok istediğini ve bundan dolayı da bu kursa katıldığını söyleyen Osman Bilici de hedefinin 6 ayda hafız olmak olduğunu ifade etti.

Kur'an- Kerim'i öğrenme ve ezberlemenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Yusuf Kukur ise engelli olmanın Kur'an- Kerim'i okumaya ve hafız olmaya "engel" olmadığını belirterek 11 ay gibi kısa bir sürede Kur'an- Kerim'i ezberlediğini ve ağustos ayında sınava gireceğini bildirdi. - GAZİANTEP