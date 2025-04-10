Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı

ABD, Çin'e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145'e yükseltti.

ÇİN'E YÖNELİK VERGİ YÜZDE 145 OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, küresel piyasaları umursamadan Çin'e olan gümrük vergisini bir kez daha yükseltti. Dün son olarak yüzde 125 olduğunu açıklayan Trump, Çin'e yönelik vergiyi şimdi de yüzde 145'e çıkardı.

ÇİN'DEN MİSİLLEME KARARI

Öte yandan Çin Maliye Bakanlığı yeni bir misilleme kararına daha imza atarak ABD mallarına ek tarife uygulanacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak belirtildi. Çin'den daha önce yapılan açıklamada, bu oran yüzde 34 olarak kaydedilmişti. Bakanlık, ABD mallarına yönelik ek tarifenin 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.

TRUMP'TAN 5 ÜLKE HAKKINDA YENİ KARAR

Trump ayrıca, misilleme kararı almayan yaklaşık 75 ülkeye uygulanan yeni vergi oranlarının 90 gün boyunca durdurulduğunu da açıkladı. Ülkeler bu süre zarfında yalnızca yüzde 10'luk temel vergiyi ödeyecek.

TRUMP: 2 MİLYAR DOLAR KAZANIYORUZ

Son olarak Beyaz Saray'da kömür madencilerinin de katıldığı bir programda konuşan Trump, gümrük vrgilerine ilişkin, "Sıklıkla işittiğiniz gümrük tarifeleri var ya, bu tarifeler sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor, gerçekten çok iyi." açıklamasında bulunmuştu.