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Kayseri İl Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Hastane Afet ve Acil Durum Planı Eğitimi Gerçekleştirildi

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Kayseri İl Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) uygulayıcı eğitimi, 5 eğitmen ve Kayseri hizmet sunan kamu hastanelerinde görevli 28 sağlık personelinin katılımıyla 10-12 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Eğitim sonunda katılımcılara belgeleri teslim edildi.

Kayseri İl Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) uygulayıcı eğitimi, 5 eğitmen ve Kayseri hizmet sunan kamu hastanelerinde görevli 28 sağlık personelinin katılımıyla 10-12 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Eğitimin son gününe katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Hastane Afet ve Acil Durum Planları ve bu yöndeki hazırlıkların önemine değindiği konuşmasında; "3 gün süren eğitim programı kapsamında önemli bilgiler edindiniz. Sağlıkla ilgili hiçbir konu hafife alınamaz. Hastane Afet ve Acil Durum Planları kapsamındaki çalışmalar daha da ehemmiyet arz etmektedir. Yaşadığımız coğrafya afetlere her an hazır olmamızı gerektirmektedir. Bu durum eğitim programında öğrendiğiniz bu bilgilere her an ihtiyacınız olacağı anlamına gelmekte. Afet ve acil durumlara önceden hazırlıklı olmak, olay anında profesyonel şekilde müdahale imkanı sağlar. Eğitimcilerimize emekleri için sizlere de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eğitim programında katılımcılara, hastanelerin risk değerlendirmesi, yapısal ve yapısal olmayan risklerin azaltılması, risk analizi, hastane olay yönetim ekibi oluşturma, standart operasyon planı, iş akış talimatları, departman, servis prosedürleri gibi bir çok farklı konuda teorik bilgiler verildi. 3 gün süren eğitim sonunda personele katılımcı belgeleri, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sağlık Hizmetleri Başkan yardımcımız Dr. Figen Gürbeden ve eğitmenlerimiz tarafından teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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