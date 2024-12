Kayseri'de 'Yaşama Yol Ver' Lansmanı Düzenlendi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi ve fermuar sistemi ile yol verilmesi konularına dikkat çekilmesi için 'Yaşama Yol Ver' konulu lansman toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; "Son 10 ayda çağrı merkezimize 325 bin 897 çağrı yapıldı" dedi.

Düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, protokol üyeleri, acil sağlık hizmetleri personeli ve UMKE personelleri katıldı. Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Erşan, bu yılın 10 aylık sürecinde çağrı merkezine 325 bin 897 çağrı yapıldığını söyleyerek; "Bizim şehrimizde 59 adet Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu mevcut. Bu istasyonlara ait 86 ambulansımız var ve 716 arkadaşımızla birlikte bu hizmeti yürütüyoruz. Kış şartları burada yoğun geçmekte ve 4 adet kar paletli ambulansımız var. 1 adet 4 sedyeli ambulansımız, 1 adet obez ambulansımız ve 1 adet de yeni doğan ambulansımız mevcut. Şehrimizde helikopter ambulansımız var. Bölgeye hitap edecek şekilde konuşlandırılmış durumda. Ambulanslarımız 2023 yılında günlük ortalama 471 vakaya hizmet verdi. Bu sene bu sayı biraz daha arttı. 492 ortalama ile günlük olarak ambulanslarımız vatandaşlarımıza ulaşmaktadır. Geçen sene ambulans helikopterle 200 hastaya müdahale ettik. Bu sene 11 aylık dönemde 167 hastaya müdahale edildi. Uçak ambulansla da şehrimizde 6 tane vaka hizmet almış oldu. Az önce bahsettiğim gibi vatandaşın ihtiyaç duyduğunda yetişmek noktasında hizmetler bakanlık hedeflerinin de üzerinde. 112 Acil Çağrı Merkezimize 2023 yılında 385 bin 243 çağrı yapıldı. Bu sene ilk 10 aylık süreçte de 325 bin 897 çağrı yapıldı. Ortalama 7 dakika içerisinde bu vakalara ulaşmış olduk. 2023 yılında 171 bin 680 vakaya ambulans görevlendirdik. Bu yıl da 10 aylık süreçte 147 bin 661 vakaya ambulans görevlendirdik" dedi.

Erşan, trafikte öncelikli araçlar için hayati önem taşıyan koridorun açılmasının çok önemli olduğunu belirterek; "Ambulansla biz trafikteyken kaza hepimiz için her an gelebilecek bir şey. Dolayısıyla trafikte sadece ambulans için söylemiyorum geçiş önceliği olan diğer araçlar için de hayati öneme haiz olduğu için o hayati koridoru açmak hepimizin aslında boynumuzun borcudur. O koridoru açtığınız zaman taşıdığımız vakalar ki bazen gerçekten saniyelerle yarışıyorsunuz bazı vakalarda. Ambulanslarımız aslında bizim yürüyen sağlık birimlerimiz. O alanlarda ilk müdahaleler yapılıyor ama ileri tedaviler için bir an önce uzmana ulaştırılması gereken vakalar oluyor. Dolayısıyla bu tip durumlarda bizim trafikte açacağımız o koridor yaralı için hayati öneme haiz oluyor. Dolayısıyla hepimizin üzerine bu anlamda ciddi vazifeler düşüyor. Ben katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise; "Burada yaşanan tipi döneminde kardeşlerimizin büyük bir kısmı bizim 4x4 araçlarla çıktığımız yerlere ambulansla gelmişti. Sizin nezdinizde ben onlara çok teşekkür ediyorum. 'İyi ki varlar' demiştim orada ve biz de kendimizi güvende hissetmiştik. Allah korusun başımıza bir şey geldiğinde biz de en azından bir an önce bize müdahale edileceğini kendi gözlerimizle görmüştük. Geldiğimden beri yaklaşık 8 aydır burada birçok olayda mecburen en fazla görev yaptığımız ekipler sizlersiniz. Sizinle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Allah eksikliğinizi vermesin" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından acil sağlık hizmetleri personeline teşekkür belgeleri verildi. - KAYSERİ