Ahmet Minguzzi davasının duruşması başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Duruşmaya dakikalar kala Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı

Gözlerin çevrildiği duruşmaya dakikalar kala korkunç saldırı
Türkiye mi İsrail mi? Tarafını seçemeyen Aliyev'den tartışma yaratacak çıkış

Türkiye mi İsrail mi? Tarafını seçemeyen Aliyev'den bomba çıkış
Cumhurbaşkanlığı atamalarında Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı atamalarında ünlü isimler dikkat çekti

Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret savaşlarının etkisiyle ardı ardına rekor kayıplara imza atan Borsa İstanbul, Trump'ın gümrük vergisi tarifesini askıya almasının ardından Borsa İstanbul güne yüzde 3.27 artışla başladı.

Küresel ticaretteki gerilimin yatışması piyasalara olumlu yansıdı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 303,61 puan ve yüzde 3,27 artışla 9 bin 579 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,25, holding endeksi yüzde 2,57 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kaybederek 9 bin 275,50 puandan tamamlamıştı.

TRUMP EK VERGİLERİ 90 GÜNLÜĞÜNE ASKIYA ALDI

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından, artan risk iştahıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor. Analistler, tarifelere yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ortalama saatlik kazançlar ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.

BORSA İSTANBUL KRİTİK EŞİKTEN DÖNDÜ

Dün akşam kapanışta 9 bin 275,50 puanı gören Borsa İstanbul, böylece 9 bin puan kritik eşiğinden dönmüş oldu. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9 bin 700 ve 9 bin 800 puanın direnç, 9 bin 500 ve 9 bin 400 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

bızım borsada bırı 0sursa etkılenıyor..ne bıcım bır ekonomımız var

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Demir:

Trump ve benzerleri dünya icin büyük risk olusturmakta!

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Trump dünyanın abdnin baskılarına boyun etmeyeceğini aklı selim bir kararla öğrenmiş olacak ki yola gelmeye başladı...veyahut abd yaptığı bu hareketin abd yi zarara uğraştığınız farkına vardı ve geri vites pozisyonuna girdi..Trump amerikan filmini dünyanın yetmeyeceğini çok iyi öğrendi gibi...hadi Trump şimdi rambolarını alda git;))))

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Dostum Tramp yellense uçuyoruz Nasıl ama

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Sanayicinin ilk hisse satışından baska eline kuruş para geçmez

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Dünya da dengeler değişiyor. Bu çalkantılar dan az fazla zararı bunu yapan abd ve israil görecek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.