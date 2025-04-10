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Cumhurbaşkanlığı atamalarında Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı atamalarında Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit dikkat çekti
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Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 10 kurula 140 isim atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda atanan isimler dikkat çekti. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na Hülya Koçyiğit ve Orhan Gencebay atandı. Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen ise Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu'nda görevlendirildi. İşte 10 kurula atanan 140 isim...

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 10 kurula 140 isim atandı.

Sanatcı Orhan Gencebay ve Yeşilçan'ın efsane ismi Hülya Soydan (Koçyiğit)Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atandı.

Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen ise Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu'nda görev aldı.

İŞTE İSİM İSİM ATAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 21'inci maddesi gereğince politika kurullarına yapılan atamalar şöyle:

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu: Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, Prof. Dr. Ercümend Arvas, Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, Mehmet İhsan Taşer, Prof.Dr. Mehmet Yıldız, Mustafa Erhan Say, Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Orhan Aydın, Prof. Dr. Tamer Yılmaz.

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu: Prof. Dr. Abdullah Atalar, Ahmet Akça, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Prof. Dr. Atilla Arkan, İbrahim Taşel, Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Sinan Selçuk Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Şule Alan, Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Prof. Dr. Umran Savaş İnan, Prof. Dr. Yavuz Atar, Prof. Dr. Yusuf Alpaydın.

Ekonomi Politikaları Kurulu: Alparslan Çakar, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Hayrettin Demircan, Mehmet Ali Akben, Doç. Dr. Mehmet Fatih Ulu, Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, Meltem Taylan Aydın, Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, Nilüfer Bulut, Dr. Nurettin Canikli, Osman Çelik, Prof. Dr. Servet Bayındır, Yiğit Bulut.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu: Akif Çağatay Kılıç, Prof. Dr. Burhanettin Duran, Doç. Dr. Çağatay Özdemir, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Fikri Işık, Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat, Prof. Dr. Mehmet Akif Kireççi, Prof. Dr. Muhittin Ataman, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Nurşin Güney, Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Prof. Dr. Seyit Sertçelik.

Hukuk Politikaları Kurulu: Doç. Dr. Cem Duran Uzun, Hakan Çavuşoğlu, Prof. Dr. Mahmut Koca, Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin, Mehmet Şükrü Erdinç, Mehmet Uçum, Prof. Dr. Melikşah Yasin, Prof. Dr. Ömer Anayurt, Salih Cora, Selma Öztürk Pınar, Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Prof. Dr. Talat Canpolat, Uğur Kızılca, Vedat Ali Tektaş, Prof. Dr. Yücel Acer.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu: Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Ali Saydam, Aram Kuran, Fecir Alptekin, Gökhan Yazgı, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Han Tümertekin, Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay, Hülya Soydan, Prof. Dr. İskender Pala, Dr. Mustafa Sinan Genim, Orhan Gencebay, Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Yusuf Özkır.

Sağlık Politikaları Kurulu: Ahmet Selim Köroğlu, Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, Prof. Dr. Arife Polat Düzgün, Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Prof. Dr. Hasan Türkez, Dr. İhsan Şahin, Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, Dr. Mustafa Uzun, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. Özcan Erel, Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Prof. Dr. Toker Ergüder, Zülfiye Füsun Kümet.

Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu: Abdullah Özbek, Doç. Dr. Ahmet Özdinç, Ali Arif Özzeybek, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Ebru Baybara Demir, Prof. Dr. Emine Özmete, Hayati İnanç, İdris Kardaş, Dr. İpek Coşkun Armağan, Prof. Dr. Kemal Sayar, Dr. Murat Yılmaz, Öznur Çalık, Prof. Dr. Recep Yıldız, Şahika Ercümen, Tarkan Zengin, Prof. Dr. Veysel Bozkurt.

Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu: Prof. Dr. Aykut Gül, Prof. Dr. Cenk Aydın, Prof. Dr. Eda Becer, Erdal Bahçıvan, Hüseyin Aydın, Dr. Mehmet Mehdi Eker, Muhammet Uğur Kaleli, Prof. Dr. Muhittin Özder, Ramazan Bingöl, Seyit Güngör Şarman, Zeyd Altun, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.

Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu: Ali Hamza Pehlivan, Prof. Dr. Burcu Özsoy, Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Prof. Dr. Fatma Zeynep Aygen, Fazlı Kılıç, Prof. Dr. Lütfi Akça, Dr. Mehmet Karabay, Prof. Dr. Metin Sözen, Prof. Dr. Mustafa Erdik, Prof. Dr. Mustafa Kumral, Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Ömer Bulut, Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici, Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Tuna Koç.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Orhan efendinin yatacak yeri yok. 3 baba diyorlar ya, bu adam Müslüm ve Ferdi nin eline su dökemez. İktidar yalakası

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıAlejandro Sosa:

Para icinde yüzüyorlar ama hala yetmiyor bunlara.. Birakin bari bir gariban ailenin cocugu firsattan yararlansın. Ama nerdeeeeee

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarıalbatros :

Oooo ekonomi kurulunda yalaka Yiğit Bulut da varmış. yüzündeki tükürükleri temizlesin de gelsin bari :)))

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Yalandan imam oğlunun peşıne duşmeye ne gerek varbir kişi 55yaşına geldimi guvenlık polıslıkten men edılıp emwkliye sevk edılıyor hadı yukarda atanan kişilerın yaş ortalamasına bir bakin Allah rızası için ye kurkum ye PADİŞQHIM SEN ÇOK YAŞA

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

2 de ibonun dansözlerinden ataydınız ortaya

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıJohn reese:

Bize de bi yer ver de azcuk da biz götürelim

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

necmettin erbakanın dedikleri hep çıkıyor, partinin birisi ingiliz uşağı kefere, diğeri de onu görüp Müslüman ayağına yatan başka bir grup

Yorum Beğen21
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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

2 de ibonun dansözlerinden ataydınız ortaya, onlar da gücenmesin sonra.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Haksız mıyım bu devran bir döner, sap döner keser döner hesabi

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Haber Yorumlarıtokuşbey:

iyi yalayanlar görevleri almış. Şahika hariç, o hak ederek geldi buralara.

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