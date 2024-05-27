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KAYMEK, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü etkinlikleri için Japon kıyafetleri kursu açtı

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Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri için Japonya yöresel kıyafetlerinin tasarlanması ve dikimi için kurs açtı.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri için Japonya yöresel kıyafetlerinin tasarlanması ve dikimi için kurs açtı.

KAYMEK, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümündeki etkinliklere destek verdi. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Japonoloji Kültür Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Japon Kültür Tanıtımı Günü'nde yöresel kıyafetlerin tasarlanması ve dikimi için kurs açıldı.

KAYMEK, uzman eğitmenleri mihmandarlığında açılan kurs ve kursiyerlerin hazırladığı birbirinden güzel kıyafetlerle etkinlikte yerini aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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