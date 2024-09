Aydın Baruş Gümüşhane Valiliği Görevine Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Isparta Valiliği görevinden Gümüşhane Valiliği görevine atanan Aydın Baruş görevine başladı.

19 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Isparta Valiliğinden Gümüşhane Valiliğine atanan Aydın Baruş yeni görevine başladı. Valilik girişinde il protokolü tarafından karşılanan Vali Baruş, tören mangasını selamladıktan sonra Valilik Toplantı Salonunda açıklamalarda bulundu.

Valilik Toplantı Salonunda yaptığı açıklamada görev yapacağı süre boyunca öncelik vereceği hususlar hakkında il protokolü ve basın mensuplarına bilgi veren Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Memleketimizin her köşesi bizim için cennet. Bu cennetin köşelerinden birisi de Gümüşhane. Gümüşhane'nin nasıl bir yapıya sahip olduğunu az çok biliyorum. İnsan yapısını, Türkiye'de ne kadar faydalı işler yaptıklarına, vatanla, milletine ne kadar bağlı insanlar olduklarını ve ülkelerinin bir zor durumu olduğu takdirde, yani Türkiye'nin zor durumu olduğu takdirde canlarını verebilecek derecede milliyetçi insanlar olduklarını biliyorum. Onun için bu ilde görev yapmak benim için büyük bir şeref olacak. Gümüşhane birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir tarih hazinesi. Aynı zamanda Türklerin Anadolu'ya geldiği günden beri ebedi yurt olarak onlara topraklarını vermiş bir il ve atalarımızın kabirleri hepsinin burada mevcut. Bizler de onların bıraktığı bu topraklara gerektiği şekilde sahip çıkabilmek için elimizden gelen gayreti inşallah göstereceğiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Kalp kırmaya değil gönüller inşa etmeye geldik. Bu bizim birinci önceliğimiz. Gümüşhane insanının kalbini ne kadar çabuk sürede kazanabilirsem benim açımdan o kadar mutluluk verici bir hadise olacak. Kimseyi kırmamaya, gönül yıkmamaya özellikle gayret edeceğim. Daha önce çalıştığım yerlerde de sorduğunuz takdirde bu hususta ne kadar hassas davrandığımı oradaki vatandaşlarımız da bilecektir. Ayrıldığım hiçbir yerden gönül kırıklığıyla ayrılmadım. Geride bizi seven insanları bıraktık ve daha önce çalıştığım yerlerdeki vatandaşlarımızla, özellikle şehit ailelerimizle, gazilerimizle, irtibatımızla aynen devam ediyor. Buna çok özellikle dikkat ediyorum. Vatandaşlarımıza karşı mutlaka adaletli davranmamız gerekiyor. Bunu her zaman gözetmemiz gerekiyor. Hiçbir düşünce, fikir, inanç, siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin devletin gözünde bütün vatandaşlar eşittir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü eğer bunu yapmazsak, herkesin devleti olduğunu iddia edemeyiz. Bu hususu tüm çalışma arkadaşlarımdan da özellikle rica ediyorum" dedi. - GÜMÜŞHANE